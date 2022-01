El thriller i la comèdia continuen sent els gèneres predilectes del cinema espanyol. Álex de la Iglesia, Alberto Rodríguez, Oriol Paulo o Cesc Gay són alguns dels directors que tenen previst estrenar pel·lícula als cinemes durant el 2022. Aquests són alguns dels títols més esperats, alguns d'ells ajornats del 2021 per la pandèmia i l'acumulació d'estrenes.

'Por los pelos: Una historia de autoestima' - 4 de febrer

El director de pel·lícules com 'Perdiendo el norte' i sèries com '7 vidas' i 'Aída', Nacho G.Velilla, elabora la seva nova comèdia a partir d'una realitat que afecta més de 500.000 persones a l'any a Espanya; són els turistes capil·lars que viatgen a Turquia per fer-se implants i als quals en aquest film donen vida Carlos Librado, Antonio Pagudo i Tony Aguilera.

'Código Emperador' - 25 de febrer

El director de la sèrie 'Hierro', Jorge Coira i Jorge Guerricaechevarría, guionista de capçalera de directors com Álex de la Iglesia, Daniel Monzón o Calparsoro, s'alien en aquest thriller d'espionatge que reflecteix la cara més oculta del poder a Espanya i que protagonitza Luis Tosar.

'Competencia oficial' -25 de febrer

Els argentins Mariano Cohn i Gastón Duprat ('Ciudadano ilustre') signen aquesta comèdia que produeix l'espanyola Mediapro. Un empresari multimilionari (José Luis Gómez) vol fer una pel·lícula que deixi empremta i per això contracta els millors: l'excèntrica directora Lola Cuevas (Penélope Cruz) i dos reconeguts i antagònics actors, l'estrella de Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) i l'actor radical de teatre Iván Torres (Óscar Martínez).

'Malnazidos' - 11 de març

Zombis a la Guerra Civil Espanyola. Javier Ruiz Caldera ('Anacleto, agente secreto', 'Promoción Fantasma') dirigeix aquesta pel·lícula d'acció i aventures basada en la novel·la 'Noche de Difuntos del 38' de Manuel Martín Ferreras, amb un repartiment coral encapçalat per Miki Esparbé, Aura Garrido, Luis Callejo i Álvaro Cervantes.

'Camera Café, la película' - 18 de març

Els empleats d'oficina més estimats de la televisió espanyola fan el seu salt al cinema amb Ernesto Sevilla debutant en la direcció i capitanejant a un equip d'actors com Arturo Valls, Ana Milán, Carlos Chamarro, Joaquín Reyes, Carolina Cerezuela, Marta Belenguer, Alex O'Doherty, Manuel Galiana, Ingrid García-Jonsson o Ibai Llanos.

'Veneciafrenia' - 22 d'abril

La invasió turística creixent que ha patit Venècia en les últimes dècades ha inspirat el nou film de terror d'Álex de la Iglesia. Un grup de turistes espanyols -entre ells Ingrid García Jonsson, Silvia Alonso o Goize Blanco- arriba a Venècia amb la intenció de gaudir de la bellesa i els atractius de la ciutat sense sospitar que hauran d'enfrontar-se a la ira dels venecians.

'Padre no hay más que uno 3' - 15 de juliol

Per tercer estiu consecutiu, Santiago Segura es proposarà animar la taquilla amb un nou lliurament d'aquesta comèdia familiar. Després de l'accidentat viatge a Astúries del segon lliurament, la trama se centra ara en les festes nadalenques i Antonio Resines s'incorpora al repartiment en el paper de l'avi, al costat de Santiago Segura, Toni Acosta, Leo Harlem, Silvia Abril o Loles León.

'Voy a pasármelo bien' - 5 d'agost

Un musical romàntic amb cançons de Hombres G dirigit per David Serrano ('Días de fútbol', 'Hoy no me puedo levantar') i protagonitzat per Raúl Arévalo. La història comença el setembre de 1989, quan dos nens de primària s'uneixen per la seva obsessió amb Hombres G. Vint-i-cinc anys després es retroben.

'Tadeo Jones 3' - 26 d'agost

L'arqueòleg més famós de l'animació espanyola viatja a l'Antic Egipte en el tercer lliurament de la saga cinematogràfica dirigida per Enrique Gato que promet ser més ambiciosa a escala visual i de contingut del qual no s'han revelat encara molts més detalls.

'Modelo 77' - 23 de setembre

La nova pel·lícula d'Alberto Rodríguez ('El hombre de las mil caras', 'La isla mínima') és una història d'amistat, solidaritat i llibertat, inspirada en fets reals i ambientada a l'Espanya de la Transició, en la presó Modelo de Barcelona, amb Miguel Herrán i Javier Gutiérrez com a protagonistes.

'En los márgenes' - 30 de setembre

Juan Diego Botto debuta en la direcció de cinema amb l'ajuda de Penélope Cruz i Luis Tosar liderant un repartiment que també compta amb Aixa Villagrán o Adelfa Calvo. Un thriller que transcorre en 24 hores crucials a les vides de tres personatges i que parla de les relacions personals i l'afecte com a motor per seguir endavant.

'Los renglones torcidos de Dios' - 7 d'octubre

Després de la sèrie 'El inocente' o la pel·lícula 'Durante la tormenta', Oriol Paulo adapta la famosa novel·la de Torcuato Luca de Tena, la història d'Alice Gould (Bárbara Lennie), una dona que és ingressada en un sanatori mental i diu ser una investigadora privada però, segons els metges, és una paranoica obsessiva que ha atemptat contra el seu marit.

'Historias para no contar' - 28 d'octubre

Cesc Gay amb l'ajuda d'un repartiment de primera i multitudinari en el qual destaquen noms com Chino Darín, Antonio de la Torre, Javier Rey, Anna Castillo, Maribel Verdú, José Coronado o Javier Cámara, recorre a la comèdia per capítols en el seu pròxim film, cinc històries amb una mirada àcida i compassiva sobre la incapacitat per governar les nostres pròpies emocions.