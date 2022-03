Totes les mirades estaven posades sobre ella. Penélope Cruz era una de les favorites per a portar l'Oscar a millor actriu protagonista pel seu paper en Madres paralelas. Però, més enllà de la seva faceta interpretativa, l'actriu també és una referent del món de la moda. Per això, precisament, el vestit que ha lluït durant la catifa vermella ha cridat tant l'atenció del públic i de la crítica.

Elegant i original a parts iguals, el disseny de Chanel (signatura de la qual és ambaixadora) combina un ajustat cosset amb una faldilla vaporosa, acompanyada per butxaques XL i un llaç de lluentons al coll.

Cruz ha arribat a la red carpet acompanyada per Javier Bardem, nominat a millor actor protagonista pel seu paper en 'Being The Ricardos'.

Aquesta és la tretzena ocasió que la madrilenya acudeix als Oscar i la quarta en qualitat de nominada. En totes aquestes aparicions mai ha defraudat amb uns looks que han marcat la nit.