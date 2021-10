Marc Ciurana i José Valiente compartien afició: els agradava elaborar cervesa artesanalment. Fins que es van unir i van crear Gro Brewers, la cervesa fabricada en ple barri gironí de Santa Eugènia.

Els agraden rosses?

Més que rosses, ens agraden potents. Ens agraden molt les negres. Que siguin canyeres, de vuit graus en amunt.

Les rosses, ni tastar-les?

Ens agraden molt llupolades. Les que no són negres, les fem amb molt de llúpol.

Per quina raó la gent creu que una cervesa artesana és més bona que una industrial?

No és qüestió que sigui millor o pitjor. Potser la cervesa industrial porta més additius, o sigui ingredients. La cervesa és col el vi: hi ha vins de taula i vins més especials. Amb la cervesa passa el mateix, hi ha la industrial o de guerrilla -molt planeres- i les artesanes, que són més d’autor, cada cerveser hi posa el seu toc. I igual que amb el vi, la gent es va acostumant a demanar cerveses de més qualitat.

No n’hi ha també moltes de dolentes, ara que tothom s’hi veu amb cor?

Depèn de cada cerveser, per descomptat. Aquí estem encara molt tancats de mires, si algú diu «m’agraden rosses» no en vol cap altra. En canvi, a França, Bèlgica, Europa central... la varietat és brutal. Aquí, durant molts anys només es feien les típiques lager. Gràcies a les cerveses artesanes, es van introduint més cosetes.

La idea de crear Gro Brewers els va sorgir un dia que havien begut massa cervesa?

He, he, tots dos en fèiem pel nostre costat. Un amic comú ens va presentar, i sí, la idea va sorgir tot fent un tast conjunt a casa d’un. Vam començar el 2013.

I ara va a tota màquina?

Elaborem uns mil litres cada quinze dies. A Girona la distribuïm nosaltres mateixos, i a fora, tenim distribuïdors.

Quina és la major dificultat a l’hora de voler introduir una nova cervesa?

No és fàcil. Perquè és una cervesa viva, o sigui que s’ha de guardar en fred, no pot entrar en contacte amb l’oxigen ni la llum... Són cerveses que costen de guardar. A algú li dius que el iogurt s’ha de guardar a la nevera, i ho entén, però si li dius la cervesa, li costa més.

En veig aquí unes quantes varietats, amb dibuixos força originals a la llauna.

Preferim tenir continuïtat en lloc d’anar provant moltes varietats, però no sempre és possible, perquè els llúpols van variant.

Quin tret té aquesta cervesa del seu barri, Santa Eugènia?

(Riuen) Potser que és una cervesa guerrillera.

Realment el barri ho és, i més de nit.

De fet, el Gro de la marca, és l’acrònim de l’aeroport de Girona que utilitzen les aerolínies. És una mena d’homenatge, perquè estimem molt aquesta ciutat. Potser les dificultats que hem tingut per posar en marxa l’obrador també es podria relacionar amb les que passa molta gent d’aquest barri.

Guarden la fórmula en una caixa forta, com la de la Coca Cola?

Ni de bon tros. En el món cerveser es comparteix molt, no és un món competitiu. Com a molt, ens guardem algun detall de procés.

La cervesa sense alcohol, és cervesa?

Fins fa poc, el procés per treure’n l’alcohol era tan complicat que el resultat ja no era cervesa artesana. Ara hi ha nous llevats que poden arribar a fer cervesa sense alcohol, i artesana. Tot això va evolucionant.

Però en beuen?

Quan estem a dieta.