Arriba la Pasqua i amb ella la tradició de les mones i tortells que tots els padrins i padrines regalen als seus fiols i fioles. És l'època dels bunyols i altres dolços típics de la celebració de la Setmana Santa. A continuació trobaràs una selecció de pastisseries de les comarques gironines que combinen la tradició i la modernitat mantenint sempre el punt artesanal que els fa tan característics i on ja ho tenen tot a punt per a les mones d'aquest any.

Rocambolesc converteix Pokémon en una mona plena de sorpreses

Aquesta Pasqua el Rocambolesc de Jordi Roca, que acaba d'inaugurar un nou espai amb una confiteria al carrer Santa Clara de Girona, ha preparat una mona més enfocada al públic infantil. La seva proposta consisteix en el Pokémon Nosepass, fet de xocolata amb llet, el nas de xocolata blanca i farcit d’unes roques de cereals, avellana i ‘petazetas’, també conegut com a caramel amb espetecs amb un resultat realment espectacular i sorprenent. Tota una picada d'ullet i amb un gran sentit de l'humor com en altres creacions dolces, donat que en Pokémon Nosepass és un tipus de roca amb un nas molt gran...

El preu és de 32€ i es pot encarregar a les seves botigues.

D'altra banda, cal destacar que Rocambolesc participa de la iniciativa que porta per nom "Mona per la Pau" del Gremi de Pastisseria de Barcelona i per cada mona venuda, es donarà un € a la fundació World Central Kitchen, que cuina pels refugiats de la guerra d’Ucraïna a la frontera amb Polònia.

Casa Cacao i la seva mona de la "Casa que Cau"

Casa Cacao és l'obrador de xocolata artesanal d'El Celler de Can Roca de Girona, i situat al centre de la ciutat, des d’on s’elabora xocolata des de la fava del cacau (bean-to-bar).

Aquesta Pasqua ens presenta diferents propostes molt llamineres. Una nova col·lecció d'Ous de Pasqua de xocolata negra amb gianduja de pipes de gira-sol i pell de llimona. També es recuperen les Mones de 2020 i 2021 amb unitats limitades. La Fava de Cacau de xocolata negra amb carambines de cacau en el seu interior, i la de xocolata amb llet amb carambines de nou pecana amb xocolata de fruita de la passió i plàtan, així com la Mona de la “Casa que Cau”, i presentada en un format per facilitar el seu enviament per compra a distància.

Casa Cacao també participa de la iniciativa ‘Mona per la Pau’ del Gremi de Pastisseria de Barcelona i per cada mona venuda, es donarà un € a la fundació World Central Kitchen, que cuina per els refugiats de la guerra d’Ucraïna.

Pastisseria Tuyarro, apassionats pel món del dolç i per aquestes diades

A la Pastisseria Tuyarro, successors de Francisco Trias s.l., són galeters i pastissers des de 1894, i ofereixen especialitats com les galetes i l'assortit de teules compost per teules, virolets, "torpedos" i delícies, així com el torró de Sant Jordi, un torró selecte, elaborat amb làmines de gema cremada i crema de mantega o el tortell de Ratafia, entre molts altres. Totes aquestes especialitats surten de la botiga modernista, conservada i restaurada, que aviat celebrarà el seu 130è aniversari.

Les successions d'avis a nets i besnets de Tuyarro han estat marcades per la fidelitat a l'hora de mantenir la màxima qualitat en els productes i en el tracte familiar.

Tuyarro ha conservat l'essència de la botiga modernista, compaginant història amb actualitat.

Pastisseria Tuyarro manté l’essència del primer dia, fent servir encara les mateixes fórmules amb una matèria primera de primera qualitat, tanmateix, encenen cada dia el seu forn de llenya.

Els apassiona el món dolç i els agrada donar-hi un toc especial amb els detalls, sobretot per les diades, que les viuen amb molta il·lusió!

Pastisseries Gil, el referent més dolç de la Cerdanya

La Pastisseria Gil, fundada fa 34 anys a Llívia, ofereix servei de càtering, pastissos per a grans celebracions, així com servei de cafeteria per degustar tota mena de dolços. Recentment, acaba de rebre per segon any consecutiu el premi Fava d'Or que l'acredita com a millor pastisseria dels Pirineus i ostenta també la Fava de Cacau que l'inclou dins de les 50 millors pastisseries de Catalunya.

Són especialistes en la coca de Llívia i altres delícies com la Lampègia, una especialitat elaborada amb ametlla caramel·litzada amb taronja i xocolata. La família Gil, des de l'obertura del seu primer negoci el 1986 ha sabut donar continuïtat a la seva activitat guanyant prestigi i qualitat. L'impuls de les noves generacions s'ha plasmat en les seves creacions pròpies. Així, s'hi poden trobar delícies com el pastís individual de xocolata amb gerds i violeta i mascarpone; la mousse de mango amb festuc i flor de taronger; el croissant bicolor de gerds i xocolata i la trena de nous i xocolata, entre d'altres. Són tot un referent a la Cerdanya amb establiments a Puigcerdà, Llívia i Alp.

La Formentera i La Ibicenca, especialistes en pastisseria i elaboració de pa

Les pastisseries La Formentera de Platja d'Aro i La Ibicenca de S'Agaró obren tot l'any i ofereixen una gran varietat de productes tant de fleca com de pastisseria des del 1985. Els seus pans varien tant de farina com de llavors, formes i sabors. L'espelta, la malta i les farines locals i ecològiques són els que despunten. Quant a les seves especialitats de pastisseria, són les ensaïmades i els bunyols de l'Empordà. Tot i així, les mones de l'època de Pasqua, els panellets per Tots Sants, els tortells de reis i de rams, les coques de Sant Joan i els torrons per Nadal, són també les típiques elaboracions de gran èxit. Per encàrrec ofereixen pastissos sense gluten o bé sense sucre.

Tenen dues botigues, una a S'Agaró i l'altre a Platja d'Aro, on en aquesta última ofereixen també servei de cafeteria. Formen part del Gremi de Flequers Artesans, que un cop més, demostra que els seus productes són de la màxima qualitat.