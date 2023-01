Les patates fregides de bossa són un dels aperitius més freqüents. Combinar aquest ‘snack’ amb un refresc abans o durant un àpat pot ser el millor acompanyament possible, per la qual cosa és important saber triar la marca de xips adequada. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), s’ha encarregat de seleccionar quines són les tres millors patates fregides que es poden trobar en supermercats.

El Gallo

Amb més de 80 anys de tradició, aquesta empresa de Càceres no ha canviat ni un sol detall de la seva recepta artesanal, la qual no inclou conservants ni additius. Entre les grans virtuts de les patates El Gallo hi ha la seva mida i que són més olioses que la resta de marques. Amb tot, es pot destacar que aquestes patates són pràcticament inaccessibles per a aquelles persones que no habitin en terres de Càceres o els seus voltants, ja que es venen exclusivament allà.

Espinaler

L’empresa catalana va néixer el 1896 i des d’aleshores no ha parat d’estendre el seu èxit a altres països i incorporar nous productes al seu catàleg. Més enllà del vermut i la famosa ‘salsa Espinaler’, l’origen de la qual data del 1946 i 1952, respectivament, aquesta marca de conserves sempre ha sigut reconeguda per la qualitat de les seves patates fregides. Tal com apareix en el lloc web d’Espinaler, les patates procedents de Sòria i l’oli d’oliva de primer nivell són els únics ingredients d’aquestes patates fregides, per la qual cosa també són lliures de gluten.

Perdi

A diferència del cas anterior, Perdi es dedica exclusivament a la producció de patates fregides. Des dels anys 80 del segle passat, aquesta empresa no ha parat de distribuir aquest producte artesanal per les províncies de Huelva i Sevilla, tot i que també compten amb enviaments a domicili a altres parts d’Espanya. Entre les seves senyes d’identitat hi ha la barreja d’oli d’oliva i gira-sol, a més del punt cruixent a què es fregeixen.