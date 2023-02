La plataforma de repartiment de menjar a domicili Just Eat ha celebrat la seva vuitena edició de premis, en el qual Home Pizza, situat a Castelldefels, ha estat triat com el Millor restaurant d'Espanya 2022.

En concret, aquests guardons reconeixen el treball dels locals adherits a la plataforma, que destaquen per l'excel·lència de la seva oferta i servei a domicili per adaptar-se a un consumidor cada vegada més digital.

D'aquesta manera, 20 restaurants d'Espanya han estat reconeguts en aquesta ocasió pels clients de la plataforma a través dels seus vots en diferents categories.

Quantitat de vots

Home Pizza s'ha fet amb el guardó de Millor restaurant d'Espanya, que s'atorga al local amb major nombre de vots per part dels usuaris de la plataforma, que han premiat les pizzes artesanals que elaboren David Varela i Alejandro Moreno a Castelldefels i que han rebut el premi de mans del president d'Hostaleria d'Espanya, José Luis Yzuel.

El restaurant català suma ja tres guardons de Just Eat, ja que el 2019 i 2021 va guanyar el de Millor restaurant de Catalunya i enguany, a més de ser reconegut el millor d'Espanya, també s'ha alçat també amb el de Millor restaurant de la zona Catalunya, Aragó i Balears.

També han estat guardonats, entre altres, Bao Bun Street de Santa Cruz de Tenerife, com a Restaurant més innovador; Locco Burger de Sevilla com el Millor restaurant nou, mentre que el guardó a l'espai més sostenible ha estat per a Qi Food Restaurant Healthy a Elx.

Xarxes socials

El premi al Millor restaurant en xarxes socials ha recaigut en Eh Voilà! de Valladolid, pel seu cuidat perfil a les xarxes i l'estratègia.

La directora comercial de Just Eat, Paula Pascual, ha celebrat que en aquesta edició dels premis destaca la "varietat i qualitat" de l'oferta gastronòmica. "Per nosaltres, són tan importants els socis com els usuaris, treballem per oferir sempre els millors serveis parant atenció a l'entorn i les seves necessitats", ha indicat.