Ja estem gaudint de la Setmana Santa, però molts encara treballen i els festius són els dies en què s'aprofitarà per veure a familiars i amics. Les tradicions del Diumenge de Rams, Dijous Sant, Divendres Sant o Dilluns de Pasqua encara són vigents en molts pobles catalans. Així doncs, és el moment per fer un dels plats més típics d'aquesta setmana, la cassola de bacallà amb carxofes.

Què necessitem?

2 ous durs

30 grams d' avellanes torrades

4 carxofes

Farina blanca

blanca 4 talls de bacallà dessalat

Oli d'oliva verge extra

150 grams de pèsols

Sal

Un all

Una cabeça d 'alls escalivats

Julivert

20 grams d'avellanes torrades

Preparem la cassola de bacallà amb carxofes:

Talla les carxofes en diversos trossos Sofregeix les carxofes en una paella amb oli calent fins que quedin daurades Enfarina el bacallà i fregeix-lo sense que quedi gaire daurat Agafa una cassola i posa aigua a bullir, després desgrana els pèsols i posa'ls a dins, cola'ls i guarda l'aigua i els pèsols per separat

Toca fer la picada:

Pica en el morter les ametlles, les avellanes, els alls escalivats, el julivert i l'all cru. Agafa una cassola i sofregeix la picada fins que quedi daurada. Afegeix mitja cullerada de farina i remena fins que es desfaci, afegeix l'aigua dels pèsols i deixa que tot junt bulli i agafi cos.

Acabem la recepta:

Ara queda afegir-hi el bacallà, les carxofes, els pèsols i un toc de sal. Hem de deixar que cogui uns 7 minuts aproximadament i mentrestant, posem els dos ous en una cassola a bullir fins que quedin durs, els pelem i els tallem per la meitat i per finalitzar, els afegim a la cassola del bacallà amb carxofes i ja tenim la nostra cassola per quedar com uns bons amfitrions en Setmana Santa. Bon profit!