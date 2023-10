La pastisseria Prat "Can Carriel" de Roda de Ter (Osona) ha guanyat el Concurs Millor Croissant Artesà de Mantega de l'Estat 2023, que enguany celebra la setzena edició i que s'ha celebrat aquest dimarts al matí a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona. El seu croissant, el més valorat d'entre una seixantena d’inscrits, ha estat destacat pels membres del jurat pel seu gust i l’alveolat del seu interior. És el segon cop que aquesta pastisseria guanya el concurs, ja que també es va imposar en l’edició de 2017.

Gil Prat i Parcet, el guanyador, és la quarta generació de pastissers de la Pastisseria Prat “Can Carriel”, fundada pel seu besavi l’any 1900. Avui, elabora pastisseria clàssica i moderna, rebosteria, pastes seques, torrons, confitures, etc. Els croissants i els panellets són alguns dels seus productes estrella.

El concurs ha arrencat a les 8 del matí amb el lliurament de croissants a l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i ha comptat amb un jurat de luxe amb els pastissers Antonio Bachour, Antoni Bellart (president del Gremi) i Toni Vera (guanyador de l’edició 2022), la xef Martina Puigvert o l’actor i gran amant de la pastisseria Paco Mir.

Per a escollir el millor croissant, el jurat ha degustat i puntuat els croissants presentats tenint en compte els següents criteris: gust (40 punts), alveolat (15 punts), fullat (15 punts), color (10 punts), format (10 punts) i acabat (10 punts).

El concurs, patrocinat per Cart Service, Harinas Ylla, Mantega Elle & Vire i Bongard ha celebrat aquest any la seva setzena edició. Organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona, té com a objectiu incentivar i premiar els coneixements i habilitats dels pastissers artesans en un producte tan emblemàtic com el croissant, reconeixement així la qualitat de la pastisseria artesana del país. Entre els vencedors d’edicions anteriors, hi ha Canal (2022); Panem (2021); Brunells (2020); Canal (2019); Sant Croi by Albert Roca (2018); Prat “Can Carriel” (2017); Vallflorida Xocolaters (2016), etc.