Gaudir d'un bon vi i practicar el consum responsable són dos objectius que poden estar units. Casa Gourmet, botiga en línia de Diari de Girona, descobreix una selecció de grans negres que enamoren pel seu interior i per la seva filosofia d'abraçar el planeta amb una vinicultura sostenible. Perquè la teva vinoteca s'ompli de verd gaudeix de: Caprasia Bobal Ánfora 2021 (DO Utiel-Requena) dels cellers Vegalfaro, Vol de Nit 2017 (DO Penedès) del celler U MÉS U i Syrah Selección Parcella 2018 (IGP Vi de la Terra de Castella) de Finca Tinedo.

Un vi classificat com a ecològic ha superat alts estàndards de qualitat durant tot el procés d'elaboració. I, per això, l'etiqueta que acredita aquesta informació ha estat concedida per una autoritat competent. Un organisme que, objectivament, reconeix la qualitat d'un bon producte. Una proposta ecològica ha estat elaborada de manera totalment respectuosa amb l'entorn. Es caracteritza per posar en pràctica accions sostenibles en les diferents etapes d'elaboració, des del cultiu del raïm fins al celler. Fill d'un terrer centenari Caprasia Bobal Ánfora 2021 neix a vinyes velles de boval de més de cent anys, plantades a 700 m d'altura. És molt fresc al paladar, amb tanins dolços i una bona acidesa. Té un final persistent amb gust de pruna negra. A Utiel-Requena, el raïm boval és la reina indiscutible. La viticultura del celler Vegalfaro es basa en pràctiques naturals i tradicionals. En conseqüència, els rendiments són força baixos, amb menys de 2,5 kg per vinya. Aquest vi compta amb el certificat ecològic complint els requisits estrictes de la UE per a l'agricultura ecològica. Marida perfectament amb aperitius, amanides, embotits, arrossos amb aus, pasta amb vegetals, formatges semicurats i curats. Homenatge a l'esforç i la natura Vol de Nit 2017 procedeix de vinyes velles de poca producció, però amb gran concentració d'aromes, aquest vi representa la més alta expressió de les varietats garnatxa i carinyena. El perfecte equilibri entre potència i elegància. S'enlaira l'última nit de verema i vola lentament sobre les vinyes, d'aquí el nom. És l'homenatge a l'esforç i la natura, que pren forma de vi profund, intens i de gran caràcter. Orgànic i vegà, té aromes de fruita negra madura amb tocs especiats i balsàmics. A la boca és carnós, amb notes fumades i tanins sedosos. És ideal per a guisats de carn, plats de caça major, arrossos i pasta amb salses intenses i saboroses. U MÉS U un celler situat a Font-rubí, Alt Penedès. Des del començament, l'any 2000, va apostar per practicar una agricultura sostenible i per elaborar vins amb una marcada personalitat. Així, el 2014 van elaborar un dels primers caves sense sulfits -reconegut internacionalment- i des del 2018 tots els vins del celler tenen el certificat ecològic CCPAE. El celler més antic de la Manxa Syrah Selección Parcela 2018 creix en un únic terreny ecològic veremat a mà, els raïms del qual sintetitzen l'elegància i la finor del terrer. Recull tota l'expressió aromàtica de la varietat syrah a la Manxa. És un vi modern i fresc, saborós, madur i especiat de Finca Tinedo (Ciudad Real), el celler més antic de la Comunitat, on es practica una vinicultura sostenible, lliure d'herbicides i pesticides i amb un consum energètic proper a les zero emissions. Al nas, Syrah Selección Parcela 2018 ens obsequia amb aromes de fruita negra, abundant regalèssia i tons d'herbes. A la boca presenta una bona acidesa, tanins domats i un glop agradable amb postgust. Per la seva acidesa equilibrada i els tanins suaus, el syrah és un raïm versàtil a l'hora de combinar-lo amb una àmplia varietat de plats. Per exemple, amb embotits, formatges forts, arrossos o pastes que incloguin salses intenses, carns vermelles i de caça. Casa Gourmet més que un club de vins Casa Gourmet és la botiga en línia de vins exclusius i productes gastronòmics del grup Prensa Ibérica. Els lectors i les lectores poden comprar aquesta selecció de 6 ampolles de vins o rebre-la, sense costos d'enviament, després de donar-se d'alta al Club de Vins. L'alta al club és gratuïta i els socis es beneficien de tots els seus avantatges: regals de benvinguda de la marca top d'accessoris Le Creuset, enviament gratuït a les seleccions mensuals i preus exclusius amb importants descomptes. I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció de vins el mes que no li interessi. A Casa Gourmet també es poden comprar tots els productes i lots sense ser socis a casagourmet.es o bé per telèfon al 972 678 519.