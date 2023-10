Cinc formatgeries catalanes han estat guardonades amb medalles d'or en el principal concurs internacional del sector, el World Cheese Awards (WCA), una espècie de gala dels Oscar dedicada al món del formatge, que s'acaba de celebrar a la ciutat noruega de Trondheim. Els cinc catalans distingits amb el guardó són el Vell Reserva de cabra de Formatges Muntanyola, que té les seves instal·lacions a Sant Salvador de Guardiola (Bages); el Garrotxa de cabra de Calç Quitèria, amb seu a Almacelles (Segrià) i el també Curat de cabra de Formatgeries Montbrú, a Moià (Moianès); el Ermessenda de Eroles, un semitou de llet crua de vaca que elabora la Formatgeria Simó de Adrall (Alt Urgell), i el formatge d'ovella de farcellet o 'farcell' de la granja Betara, a Olost-Perafita (Lluçanès).

En el concurs, un jurat de 264 experts ha catat i valorat més de 4.500 mostres de productes arribades de 43 països diferents i han decidit coronar a un formatge noruec, el Nidelven Blå, un blau de la formatgeria Gangstad Gårdsysteri, com el millor del món. Entre els criteris que s'han tingut en compte figuren tant els aspectes visuals com l'aroma, però s'imposen, sobretot, el sabor i els matisos. En la llista 'top' s'han situat un total de 17 formatges espanyols, distingits amb les denominades medalles Super Gold (gran or o súper or), "per la seva qualitat i excel·lència en l'àmbit gastronòmic". Quatre d'aquests superpremiados són manxecs i altres tres són canaris. Castella i Lleó i la Regió de Múrcia han aconseguit dues distincions cadascuna, mentre que la resta s'han repartit entre Aragó, La Rioja, Astúries, Cantàbria, Galícia i la Comunitat Valenciana.

Ja en el següent nivell es troben els cinc formatges catalans, que s'han portat també diverses medalles de plata i de bronze. Entre altres, destaquen els Muntanyola, elaborats per persones amb discapacitat intel·lectual que treballen en la fundació Ampans, que l'any passat van aconseguir un or pel seu formatge Garrotxa i un bronze pel Lúpulus, un formatge de llet de vaca eco rentada amb cervesa i de llarga curació.

La formatgeria Muntanyola es troba en la coneguda com a finca Urpina que la família propietària va cedir a Ampans el 2006 perquè posés en marxa un projecte que generés oportunitats per a persones amb discapacitat o situació de vulnerabilitat.

A més de Muntanyola, també acumulen diversos premis els productes de la granja Betara, que aquest mateix 2023 ha obtingut dues plates pels seus formatges de vaca ecològic i d'ovella i quatre bronzes (ovella ecològica, cabra amb cervesa i cabra en farcellet i vaca).

Dues plates (a més de l'or) s'ha portat també la lleidatana Calç Quitèria, que comercialitza les seves elaboracions amb la marca Formatges Artesans de Ponent. En aquest cas, els premiats són un curat de cabra i un curat de cabra amb llet crua.

El formatge de sarró (o 'sarró', en català) de cabra de Montbrú ha obtingut una distinció de plata, mentre el sarró de búfala i el Garrotxa de cabra han aconseguit una medalla de bronze cadascun.