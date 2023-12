N'hi ha per a vestir totes les taules i agradar a totes les butxaques. Casa Gourmet presenta enguany els lots de Nadal de Llobet Regals, una empresa familiar de Sant Fruitós de Bages, província de Barcelona, que es dedica a fer packs de Nadal des de més de 50 anys. Cada campanya suposa per a ells un nou repte.

Ramon Llobet, actualment president de la companyia, va ser un dels pioners de tot l'Estat espanyol i, des de llavors, no ha deixat d'innovar: “Som una de les empreses de referència tant per a proveïdors com per a clients”, explica Ignasi Llobet, gerent de Llobet Regals.

A l'estiu, el comptador es posa a zero en aquesta empresa i, quan tots pensem en les vacances, ells ja comencen a fer els llaços que decoraran les millors propostes de Nadal. I a més al millor preu, perquè ningú es quedi sense el seu lot en aquestes festes tan assenyalades.

Lots socialment responsables

La família està completament involucrada en cada campanya. Amb ells treballen un equip d'un centenar de persones que s'impliquen perquè els lots i cistelles arribin perfectes a totes les cases.

Aquest compromís es veu reflectit també en els productes que incorporen en els seus packs, amb opcions socials que tenen en compte la Responsabilitat Social Corporativa i aporten un granet de sorra per a ajudar a aquelles persones que més el necessiten.

Aquí et deixem alguns exemples que pots comprar i regalar:

Lot selecció artesanal de trufa 79,99 €

Tots els 7 productes d'aquest lot contenen tòfona i s'han elaborat de manera artesanal. Per això, és un regal ideal per al públic que aprecia la bona gastronomia.

Lot de tendència whisky i ginebra japoneses 96,99 €

Els licors japonesos són tendència i, pel seu preu i alta qualitat, estan només a l'abast d'uns pocs. Les destil·leries japoneses són centenàries i famoses pels seus aclamats whiskys. Aquí tens l'oportunitat de provar un d'ells, com a bon sibarita.

Lot de regal de màxima expressió artesanal 129 €

Aquest és un lot de regal amb productes de qualitat màxima. Li donem un 10 des de Casa Gourmet. A més, com es presenten en una safata de fusta, és un lot excel·lent per a regalar. Descobreix tot el seu contingut i aposta per ell.

Lot de regal amb gin fusió 139 €

Aquest és un lot súper complet per a regalar i degustar durant la sobretaula de qualsevol esdeveniment important. T'enamorarà la seva originalitat, ja que ofereix fins a 12 productes que pots maridar amb cava, vi o ginebra. Tu decideixes. I, no sols això, inclou espècies botàniques per a donar un toc de color, sabor i sofisticació al teu gintònic. La relació qualitat preu és més que notable.

Lot de gran qualitat amb marques premium 169 €

Aquest és un lot de qualitat 10 i preu 10. Si has de fer un regal i quedar molt bé, no t'ho pensis. Totes les marques dels seus 25 productes són premium. Qualsevol ocasió és bona per a regalar-ho.

Lot amb paleta de gla Cinco Jotas, dos Ribera del Duero i embotit artesà 264 €

La paleta de gla 100% ibèrica Cinco Jotas és l'ibèric per excel·lència. Cada peça de Cinco Jotss és única i respon a les màximes expectatives de sabor, textura i aroma per a seduir des del primer tall a cadascun dels teus sentits. Marídala amb aquests dos negres de la Ribera del Duero i acompanya-la del formatge curat d'ovella amb tòfona negra i els embotits extra d'elaboració artesanal.

Pots trobar tots aquests lots de Nadal i molts més a la web de Casa Gourmet.