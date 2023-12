Segons l'ONU, cada persona malgasta una mitjana de 74 quilograms d'aliments a l'any. Amb l'objectiu de fer reflexionar sobre la importància de reduir el desaprofitament alimentari, BBVA -en col·laboració amb el xef pastisser Jordi Roca- ha posat en marxa ‘La nevera mig plena’. Una iniciativa amb la qual, a través d'una sèrie de vídeos, es mostren idees de receptes per a cuinar a casa i donar una segona vida a les sobres d'altres dies, evitant així que acabin en les escombraries.

Què és el desaprofitament alimentari i com evitar-lo?

Menjar rebutjat per estètica o interessos comercials, perquè té errors en l'etiquetatge o defectes en l'envasat, o perquè el consumidor no ha planificat o no coneix com conservar bé els aliments. El desaprofitament alimentari es dona en tota la cadena, des de la terra fins a la llar, una muntanya de 2.500 milions de tones a l'any.

Amb ‘La nevera mig plena’, una idea creativa de BBVA i El Celler de Can Roca aposten pel consum responsable a través d'una pràctica sostenible com l'aprofitament alimentari. Jordi Roca, al costat dels seus nebots Marc i Martí Roca, protagonitzen diversos vídeos on es mostren diferents situacions que poden produir-se en les llars quan arriba el moment de cuinar, però sempre amb un nexe en comú: una nevera mig plena.

“Aquesta iniciativa cerca fomentar la cuina d'aprofitament per a reduir el desaprofitament mitjançant trucs culinaris fàcils d'aplicar en el dia a dia”, ha afirmat Jordi Roca, xef pastisser del Celler de Can Roca, qui també ha destacat que “la idea és veure la nevera -encara que estigui mig buida- sempre plena de possibilitats sostenibles”.

Abans d'optar per fer la compra ràpidament -i sense una organització prèvia que permeti evitar adquirir més del que es necessita-, els Roca mostren de manera amena i divertida com aprofitar el que queda en la nevera. I ho fan amb idees de receptes senzilles com ‘La truita de ganchitos’, on la tradicional truita passa a tenir com a base l'ou i aquest conegut ‘snack’; ‘Els bikinis de pollastre’, recepta per a la qual aprofiten les sobres de pollastre amb la finalitat de preparar sandvitxos; ’L'hummus amb cigrons d'un tupper interminable’, on aquests llegums es converteixen en una crema per a untar; o ‘La pizza Mex’, una pizza elaborada amb els natxos sobrants d'una festa mexicana.

Els vídeos es difondran a través de les diferents xarxes socials de BBVA i El Celler de Can Roca, difusió per a la qual també es comptarà amb coneguts ‘influencers’ que convidaran a la reflexió sobre la importància d'aplicar el consum responsable i sostenible des de l'aprofitament d'aliments.

La sostenibilitat, eix de l'aliança entre BBVA i El Celler de Can Roca

‘La nevera mig plena’ se suma a altres iniciatives posades en marxa pell Celler de Can Roca, amb el suport del banc, sempre sota valors compartits com la innovació, el compromís o l'esperit de superació. Des de 2013, s'han dut a terme projectes on la sostenibilitat ha estat un dels pilars fonamentals. Entre ells destaca ‘Gastronomia sostenible’, que va néixer amb el propòsit d'ajudar en aquesta transició cap a una vida sostenible; els Premis als Millors Productors Sostenibles d'Espanya, iniciativa que ja va per la seva quarta edició i amb la qual anualment reconeixen i donen visibilitat a agricultors, ramaders i productors d'aliments en general que apliquen la sostenibilitat en els seus models de negoci, fomenten el relleu generacional i contribueixen a dinamitzar els entorns rurals; o ‘Sembrant el futur’, que neix per a impulsar una reflexió sobre la importància de preservar la biodiversitat i alertar sobre l'extinció dels recursos naturals.