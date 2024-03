Rioja és una sola, però té tres zones ben diferenciades: Rioja Alta, Alabesa i Oriental Rioja. Per a descobrir-les, Casa Gourmet presenta una selecció de vins amb un trio de reserves imprescindibles: Hacienda López de Haro Reserva 2018, Zuazo Gastón Reserva Las Piedras 2019 i Rioja Vega Reserva 2018. Són vins que han envellit en barrica de roure i ampolla durant un mínim de 36 mesos. El pack de 6 ampolles té un preu de 48€ sent el seu valorat real de 75€.

Rioja és terra de pioners del vi. Pioners que han marcat un estil, educant paladars i obrint mercats internacionals. Segons Wine Advocate i la famosa “llista Parker” (del crític estatunidenc Robert M. Parker) Rioja és "la regió vitivinícola més dinàmica del moment". En l'Informe Rioja 2024 que acaben de publicar, Luis Gutiérrez, un dels prescriptors de vi més prestigiosos i encarregat de confeccionar aquesta llista, destaca la capacitat i potencial de la DOCa per a elaborar vins “de primera categoria”.

Hacienda López de Haro Reserva 2018, clàssic contemporani de Rioja Alta

HLH Reserva 2018 (85% ull de llebre i 15% graciano) representa la sinergia perfecta entre el clàssic i el modern. Nascut en un privilegiat entorn de Rioja Alta, les seves vinyes, regats pel riu Ebre, oscil·len entre els 50 i els 80 anys d'edat.

Des de la seva senzillesa, rodonesa i elegància, aquest va venir conquesta per la seva impressionant relació qualitat-preu. De caràcter lleuger, resulta un vi molt envolupant, amb gran permanència en boca per la seva bona acidesa, deixa records frescos i balsàmics. HLH Reserva 2018 és una aposta segura per a combinar amb un roast beef amb patates al forn. També amb rellom i foie, embotits ibèrics, guisats potents o formatges curats. És un reserva multipremiado en totes les seves anyades.

Fundada l'any 2001, Haciend López de Haro se situa a Sant Vicent de la Sonsierra, probablement l'enclavament més emblemàtic de les vinyes de La Rioja de qualitat. Aquesta signatura és un dels projectes del Grup Vintae, i es caracteritza per combinar els modes d'elaboració tradicionals amb una enologia d'avantguarda.

Zuazo Gastón Reserva Las Piedras 2019, el millor raïm de Rioja Alabesa

Zuazo Gastón Reserva 2019 (afegeixi excel·lent) és un vi de Rioja elaborat a partir del millor raïm ull de llebre i un petit percentatge de graciano procedents de les vinyes més antigues del celler a Rioja Alabesa. S'ha criat 20 mesos en barriques de roure francès i ha reposat 18 mesos en ampolla.

En nas, Zuazo Gastón Reserva recorda aromes a vainilla, especiats i balsàmics. En boca, posseeix un equilibrat i complex bouquet que proporciona una sensació sedosa de gust suau i elegant.

Zuazo Gastón Reserva és un vi perfecte per a acompanyar la gastronomia de caça, carns vermelles i formatges madurs. També combina molt bé amb rostits.

Situada en la localitat de Oyón, dins de Rioja Alabesa, Zuazo Gastón és el fruit de diverses generacions de viticultors que, gràcies a la seva il·lusió, esforç i dedicació, fan possible uns vins artesanals basats en una vinya pròpia i instal·lacions que conjuminen tradició i modernitat. En l'actualitat, els vins de Zuazo Gastón han aconseguit conquistar el mercat internacional, a més, són reconeguts i premiats en certàmens i fires.

Rioja Vega Reserva 2018, història i modernitat de Rioja Oriental

Aquest és un vi que respon a un concepte clàssic del reserva de La Rioja amb una relació qualitat-preu imbatible. És molt estructurat en boca al mateix temps que molt fruitera en nas. Ha passat dos anys en barriques de roure, 95% americà i 5% en francès, i reposat un mínim de dotze mesos en ampolla.

La seva aroma és intensa de fruita molt madura acompanyada d'aromes torrades, toffé i vainilla. En boca és llaminer, equilibrat, vellutat i amb una estructura tánica de gran qualitat. Marida perfectament amb carns vermelles, xai al forn, caça major, estofats, formatges i llegums.

Els orígens d'aquest celler, anteriors fins i tot a la creació de la Denominació d'Origen, li han permès conservar la paraula Rioja en la seva marca. Amb 135 anys de treball a la seva esquena, a Rioja Vega han aconseguit vins d'avantguarda gràcies a una elaboració fidel a la tradició de la DOCa. Aquesta és avui una dels pocs cellers la tradició vinícola dels quals es remunta a les albors de la cultura del vi en aquesta privilegiada zona geogràfica.

