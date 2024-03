Les millors propostes gastronòmiques del Pla de l’Estany

La comarca del Pla de l'Estany se situa com un referent de la gastronomia gironina i la bona taula. Productes de proximitat i una àmplia carta de plats per a satisfer tots els paladars i gustos conformen una gran oferta gastronòmica. Descobreix aquí alguns dels restaurants més ben valorats de la comarca:

El Brot, la proposta radical de la passió de dos músics passats al món culinari

El Brot, un restaurant de la nova fornada gastronòmica de comarques gironines, arriba amb una proposta fresca i dinàmica, diferent. Aquests dos joves músics van passar de ser bateria i baix d’un ja històric grup del punk-hardcore català a ser socis en una aventura culinària; un com a xef i l’altre com a gerent, una dupla imprescindible per engegar un nou projecte en els temps que corren. S’hi nota l’art i la dedicació en els petits detalls, la necessitat creativa constant i la cerca de les de les coses amb encant. Ens porten menús sempre en canvi, ja que la seva cuina es basa radicalment (d’aquí la seva autodenominació de Gastronomia Radical) en el producte de temporada que proporciona el preciós entorn del Pla de l’Estany i més concretament, a l’idílic poble de Vilavenut.

Una suggerent proposta de la seva cuina batejada com a radical. / DdG

La seva intenció, més enllà de posar en valor el producte i els projectes sostenibles amb el quals treballen, és també procurar per la projecció d’aquests, amb una tasca pedagògica al voltant de la consciència envers el que consumim i la cerca de la sobirania alimentària. Menjar sa sabent el què i el perquè. Ofereixen menús entre setmana, de cap de setmana i degustació, opcions per tots els gustos, preferències i sempre adaptant-se a les possibles i «ditxoses» intoleràncies. Una proposta per tornar a les arrels (de radical), deixar-se cuidar i procurar per un futur més sostenible.

Marisqueria Gil's, 42 anys essent un referent del peix i marisc

A punt de complir 42 anys de servei -els complirà el pròxim mes de maig- Marisqueria Gil's de Banyoles és tot un referent en la cuina del peix i marisc. Fundat per en Gil i la Rosi i que poc temps després van sumar l'ajuda de la seva filla Sonia i el seu gendre Mario -ja porten 25 anys en el negoci i han anat posant un toc més modern al negoci- acaba d'arribar a la tercera generació amb la seva filla Clàudia.

Els plats de peix preparats amb la màxima cura són la seva especialitat. / DdG

L'establiment disposa de menús entre setmana des de 29'50 euros, però el que mai ha canviat en aquestes més de quatre dècades de trajectòria és la reconeguda mariscada Gil's, servida en diferents plats i portant-la a taula a poc a poc per poder-la gaudir i degustar-la millor. La carta s'ha anat ampliant amb peix a la planxa sense gaire manipulacions juntament amb altres plats molt apreciats com el pastís de rap i gambes, xipiró, ostres gillardeau, tàrtar de tonyina amb gambes i vieira, cocotxes de bacallà amb gambes a l’all cremat, foie… i una àmplia varietat de plats que també són per a emportar. També es pot gaudir dels seus xecs regals de diferents preus. A la web trobareu tota la informació o seguir-los al seu instagram i així podreu anar obrint boca.

La Barretina d'Ofes, una cuina personal per a sentir-se com casa

Dins del terme municipal de Vilademuls trobem el nucli d'Orfes al qual s'hi arriba enmig d'un passeig d'arbres. Allà hi trobàrem la Barretina d'Orfes, un restaurant familiar que des de fa 39 anys ofereix la cuina tradicional de sempre amb un toc personal perquè els comensals puguin sentir-se com a casa. El cert és que els clients troben aquest valor reflectit en una cuina ben feta, l'anomenada cuina basada en el xup-xup i que es complementa amb un celler obert. De fet, ens aconsellen fer una visita obligada al celler per a poder triar al nostre gust el vi que volem degustar.

El seu celler és una de les estrelles de l'establiment. / DdG

L'Albert Joaquim Gómez Jané i la seva família han sabut combinar les receptes de la cuina tradicional catalana amb un toc personal de modernitat.

L'ànec, com des dels seus inicis, és el segell distintiu de la seva carta i l'autèntic protagonista dels seus plats.

Un menú-degustació d'onze plats elaborats a base d'aquesta au centra la seva oferta gastronòmica. Es posa a disposició dels clients previ encàrrec i a un preu de 40 euros més IVA. La cuina casolana i amb el toc de la cuina tradicional catalana es basa també en el conill amb panses i pinyons, canelons, espatlla de xai al forn, pastís de carn de perol i tot un complet assortit d'especialitats fetes amb productes de la nostra terra. A més, també elaboren plats per a vegetarians i celiacs. Visita també el seu instagram.

Can Mià, un viatge a la cuina dels nostres avantpassats

Amb quasi mig segle de trajectòria -ha celebrat ja el 45è aniversari- entrar a Can Mià a Palol de Revardit és fer un viatge en el temps i assaborir la cuina dels nostres avantpassats. Considerat molts anys com el Rei del Rostit, ara ja està regentat per la segona generació, però garantint i conservant al màxim la cuina tradicional, basada en com es feien abans els rostits, sense pressa, amb un toc casolà i amb tranquil·litat. I és que un dels valors que transmet Can Mià és la tranquil·litat. Per això es vol transmetre al comensal que a Can Mià no Hi ha pressa i que quan gaudeixin del menjar facin un viatge a la cuina dels avantpassats.

Un dels plats que integren la carta del popular restaurant. / DdG

A l'hora de les postres s'entra també en una altra dimensió. Totes les postres es fan a casa i destaquen especialment el mató, la crema catalana, la de cafè, xocolata, l'assortit de rebosteria... i quan s'acaba el festival gastronòmic els clients poden passejar per la masia, veure els animals, visitar el museu o degustar un bon gintònic a la seva terrassa, respirant també un ambient molt tranquil i relaxat.

Can Pericus, el gastrobar de referència i un oasi original a Banyoles

Can Pericus és un restaurant que ho té tot sota el concepte de gastrobar. En David i en Quim tenen una filosofia molt clara: la seva cuina és local, tradicional però moderna, home-made i amb productes ecològics. A la cuina son exigents i meticulosos, originals, passionals, moderns i sobretot; diferents.

Un dels seus plats més populars i més apreciats per la seva clientela. / DdG

Can Pericus era com es coneixia popularment la casa de la família amb més de 125 anys de trajectòria treballant en el sector de la carn. L'any 2015, els propietaris David Roca (carnisser) i Joaquim Roqué (dissenyador) després de tots els inputs, inspiracions, objectes i records recollits durant més de 15 anys viatjant repetidament a ciutats i països com Paris, Londres, Nova York, Tokio, Eivissa, Berlín, Milà, Las Vegas, Madrid, Perú, Roma, Istambul, Portugal, California, Formentera,... van decidir obrir aquest gastrobar, un oasi original a la ciutat de Banyoles. En David i en Quim compten amb l'ajuda d'un equip jove, professional i simpàtic, per oferir-te plats de cuina internacional però amb productes locals i de proximitat i uns postres de somni.

T'esperen amb els braços oberts. #canpericusfamily