T'atreveixes a combinar el coulant i el pastís de formatge?

Tens un sopar o un dinar i ets l'amfitrió? Tens ganes de sorprendre els teus convidats? O tens ganes de fer unes bones postres per a tu? Avui et portarem unes postres ben bones i senzilles de fer. Només necessitaràs posar-hi ganes i ser un amant del formatge; t'hi atreveixes? El coulant i el pastís de formatge són dues de les postres més consumides a Espanya, així doncs, i si fem una fusió d'ambdues, que et sembla? Et deixem la recepta perquè les provis i el seu sabor et sorprendrà gratament.

Si barreges les dues postres obtindràs una combinació explosiva que et farà la boca aigua a tu i als teus convidats. A més, podràs continuar cuidant-te perquè aquesta recepta no porta sucre i només necessitaràs quatre ingredients.

Així és com pots preparar la recepta del coulant de pastís de formatge amb la qual triomfaràs en tots els àpats.

Coulant de pastís de formatge

Ingredients per a quatre coulants

200 g de formatge crema light.

crema light. 120 g de farina de civada.

Coulant de pastís de formatge / freepik

4 ous.

1 culleradeta d'estèvia o l'edulcorant que més t'agradi

Elaboració: