El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per visitar la fundació Mona, el centre de recuperació de primats. Disposa d’un centre de rescat i rehabilitació prop de Girona envoltat de natura, que serveix de llar als primats rescatats i de lloc per comprendre i respectar els animals salvatges. Ubicació del centre: carretera de Cassà, s/n. Riudellots de la Selva. Preu: 9 €. Per a més informació: Fundació Mona

Fes la reserva trucant al telèfon 972 47 76 18 i presenta la targeta del club del subscriptor en el moment de la visita guiada.