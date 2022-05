Què tenen d'especial els anomenats 'Camins de Ronda'? Que permeten gaudir d'un senderisme diferent: sense perdre de vista el mar. I això és, precisament, el que trobem a Roses perquè valora camins que antigament utilitzaven els torns de guàrdia que patrullaven per la línia de costa per vigilar el contraban i el tràfic d'embarcacions. Avui dia són la millor manera de practicar un turisme en contacte amb la naturalesa inhalant la més pura essència mediterrània mentre descobrim cales salvatges amagades al nord de la Costa Brava, moltes d'elles en ple Parc Natural de Cap de Creus.

Amagada en un racó preciós de la Costa Brava –amb una badia majestuosa que enguany celebra el 10è aniversari de la seva integració en l'Associació de Badies més Boniques del Món– Roses és un destí ideal per als amants del senderisme. I l'últim mes primaveral, abans que pugin les temperatures i vinguin més de gust els capbussons, és un excel·lent moment per practicar un senderisme molt especial: pels seus Camins de Ronda. Aquests són els tres trams que, sortint de Roses, arriben fins a Cadaqués passant pel Parc Natural del Cap de Creus:

De Roses a l'Almadrava

Un curt itinerari d'uns 4 km que surt del far de Roses, als peus del Castell de la Trinitat, i porta a una de les millors zones de platja: L'Almadrava. El recorregut passa per llocs preciosos com la platja de Canyelles Petites, l'illot d'Els Brancs i les puntes d'Omella i Ullastrell.

De l'Almadrava a Cala Montjoi

Un altre itinerari de gairebé 4 km que passa també per espais naturals de gran bellesa, com punta Falconera, cala Lledó, cap Trencat, cala Murtra, cap Blanc i cala Rostella. I també per un tram de costa plagat de roques submergides a escassos metres de la superfície anomenades baus; un lloc especialment atractiu per la pràctica del submarinisme. Aquest Camí de Ronda finalitza en la mítica cala Montjoi, que fins al 2011 va acollir al famós restaurant El Bulli, que Ferran Adrià va portar al cim de la gastronomia mundial.

Després d'una profunda remodelació, reobrirà les portes el juny de 2023 reconvertit en museu, El Bulli 1846 (número que coincideix amb les receptes catalogades que va realitzar l'equip del restaurant), un dels pilars creatius de la Bulli Fundation i constarà d'una activitat per grups reduïts d'unes tres hores.

De Cala Montjoi a Cadaqués

Aquesta ruta és la més llarga –uns 10 km–, passa per la GR92 i consta de dues parts. La primera continua sent un Camí de Ronda que permet admirar algunes de les més espectaculars i salvatges cales de la Costa Brava, com Calitjàs, Pelosa o Jóncols, fins a l'impressionant cap Norfeu. Allà la ruta continua per l'interior del Parc Natural de Cap de Creus fins a arribar a Cadaqués.