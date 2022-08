Espanya va rebre, el passat mes de juny, la visita de 7,5 milions de turistes internacionals, el que suposa més que triplicar (236,6%) la xifra registrada el mateix mes de l'any 2021, quan van arribar 2,2 milions de turistes estrangers, segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadístiques (INE).

Una bona notícia per l'economia però que amaga, a vegades, actituds poc cíviques per part dels turistes, aquestes afecten principalment als empleats dels hotels en els quals s'allotgen.

I és que en ple debat sobre el canvi climàtic i les possibles mesures d'estalvi energètic que ja s'estan aplicant, amb Brussel·les instant als ciutadans a limitar la temperatura de l'aire condicionat a 25 graus i la calefacció a 19 i el Govern espanyol havent aprovat ja un Reial decret llei en el qual s'obliga a no poder posar la temperatura de la refrigeració a menys de 25-27 graus i la calefacció a més de 19 en edificis públics, establiments comercials, espais culturals, o estacions i aeroports. El buscador de vols i hotels www.jetcost.es ha pogut comprovar en una enquesta recent que molts turistes passen del canvi climàtic, de l'estalvi energètic, o inclús de la crisi alimentària.

L'equip de Jetcost ha realitzat una enquesta com a part d'un estudi de sobre les vacances dels europeus a l'estiu de 2022. L'estudi es va dur a terme a 2.500 persones majors de 18 anys.

A tots els enquestats se'ls hi va preguntar si pensaven allotjar-se en un hotel aquest estiu, el 87% va contestar que sí. A continuació se'ls hi va preguntar si eren totalment correctes en els hotels o si feien alguna cosa fora de les normes, un 90% va confessar que incomplien alguna de les normes de l'hotel i que no eren del tot correctes.

A tots els enquestats se'ls hi va preguntar quines eren les coses que feien que podrien no ser del tot correctes i que segurament molestarien als hostalers i al personal de l'hotel. Sobre un llistat de respostes se'ls hi va demanar que triessin cinc les cinc que més feien. Aquests són els despropòsits més comuns: