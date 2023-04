Girona esdevé un gran patrimoni històric, artístic, paisatgístic i cultural, però avui, celebrem el 'Dia Internacional dels Monuments' i és per això que, us mostrarem 5 llocs que no us podeu perdre si us encanta Girona i la seva història.

La Força Vella: datada del segle I aC i construïda pels romans. Aquesta poderosa fortalesa era una mena d'acròpolis d'uns 800 metres i estava molt ben protegida pels seus murs de pedra. El seu perímetre era triangular i encara, avui en dia, s'hi poden percebre algunes de les seves parts passejant pel 'Passeig Arqueològic'. La Basílica de Sant Feliu: aquest monument té un valor històric molt elevat perquè va ser la primera catedral gironina d'estil gòtic, datada abans del segle X. Té un campanar d'aspecte encastellat i al llarg dels segles es va anar modificant i adaptant a la modernitat de l'època. Entre els segles XIII i XVIII, la basílica es va completar amb unes naus gòtiques i amb una façana barroca. L'interior d'aquesta, conserva obres d'art impressionants com el 'Crist Jacent' del segle XIV i els 'Vuit sarcòfags pagans i paleocristians' del segle IV. El Call: el trobem dins el 'Passeig Arqueològic' de la ciutat i concretament, dins la 'Força Vella'. Aquest espai és molt famós a Girona perquè reflecteix la importància que van tenir els jueus a la ciutat i perquè consta de múltiples carrerons que conformen un laberint medieval amb diversos patis que el fan d'allò més atractiu i històric. L'Eixample Medieval: és la part de la ciutat que va donar forma i va conformar la ciutat medieval de Girona. Entre els segles XI i XV es van construir nous barris a la 'Força Vella'. Al nord, Sant Feliu i Sant Pere, al sud, l'Areny i Vilanova i, a l'oest, el Mercadal. Recordem que, aquesta acròpolis estava protegida per les muralles de 'Força Vella' i avui en dia, encara hi ha trams que es poden veure i visitar des del camí de ronda. La plaça del Vi: és un dels espais més importants pels gironins, ja que és un dels punts principals de trobada de la ciutat. En aquest espai hi trobem l'edifici del 'Palau del General' on s'hi han instaurat diverses administracions públiques d'una gran rellevància, des de la Generalitat fins a l'Ajuntament de Girona. A hores d'ara, al 'Palau del General' hi ha l'Ajuntament de Girona i el Teatre Municipal. Aquest edifici es caracteritza per ser goticorenaixentista i per tenir un coliseu vuitcentista dels més interessants de Catalunya.