Amb el bon temps d'aquest octubre tan estrany, és normal tenir encara més ganes de fer plans quan arriba el cap de setmana o si esteu gaudint d'un magnífic pont. Sigui quina sigui la vostra situació, i tant si sou adults amb nens o sense, aquesta activitat us deixarà fascinats. Butterfly Park és un magnífic espai on gaudir de diverses espècies d'animals exòtics sorprenents, on de segur, quedaràs meravellat!

Si ets un amant dels insectes i en concret, de les papallones, aquest lloc et deixarà meravellat. Papallones de tots colors, diverses espècies, a més, hi ha lloros, tucans... Una infinitat d'animals voladors i si no et fa por la foscor, podràs entrar a les coves dels ratpenats i veure'ls de ben a prop.

Aquest espai el trobareu a Empuriabrava, amb uns 200 metres quadrats d'hivernacle. És una mena de selva tropical. El recorregut dura al voltant d'una hora i mitja, però heu de tenir clar que heu de fer-lo a poc a poc, perquè tindreu els animals tan a prop que podreu descobrir els seus secrets més amagats. A més, podreu donar menjar als lloros.

I si amb això no n'hi hagués prou, també trobareu mamífers i rèptils: tortugues, muntjac comú i la iguana verda. Però aquests no són els únics que hi trobareu, descobriu-ho!