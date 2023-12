El Nadal està associat a molts conceptes, la majoria sense el significat religiós de la festa original. Per menjar, els torrons, el tortell de Reis, les galetes de gingebre... Quant a decoració, els llums, els ornaments vermells i daurats, els mercats ambulants nadalencs... I en relació amb el temps, el fred i la neu.

Els paisatges nevats són molt típics d’aquestes dates, però a Espanya no neva a tot el territori. De fet, més enllà d’uns quants flocs de neu, en la majoria dels llocs només han vist les grans nevades per televisió o a la gran pantalla.

Per això, al desembre i el gener és molt típic fer una escapada a alguns d’aquests poblets de conte. Les excuses per decidir-se a fer aquest tipus de viatge rural són moltes i totes són vàlides. El més difícil és triar el destí ideal. A continuació en recopilem cinc que de ben segur no decebran.

Benasc (Osca)

Està situat al cor del Pirineu, a 143 quilòmetre de la capital de la província. Segons l’últim cens, la seva població amb prou feines supera els 2.000 habitants. I, a més dels seus preciosos paisatges nevats, és conegut per ser el lloc de trobada del català, l’aragonès i el gascó i haver-hi una parla de transició anomenada benasqués o patués.

Piloña (Astúries)

Piloña està situat a la zona oriental d’Astúries. Per visitar-lo, sobretot a l’hivern, l’ideal és agafar el cotxe, ja que amb transport públic resulta complicat arribar i la freqüència és més aviat escassa. Es troba a uns 55 minuts d’Oviedo i a poc més d’una hora de Gijón.

Aranjuez (Madrid)

La vista nevada del Palau Reial d’Aranjuez és una de les més boniques que es poden trobar a l’hivern a tota la Comunitat de Madrid. I a més del paisatge nadalenc, hi ha moltes coses de Nadal que es poden fer a la localitat. Els llums i el mercat ambulant són alguns dels atractius que s’allargaran fins al 7 de gener.

Burguete (Navarra)

Burguete és essència pura del Pirineu a Navarra, el seu territori «més maleïdament salvatge». Així el va descriure Ernest Hemingway. En el seu origen, el poble va néixer a l’escalf del Camí de Santiago per ser lloc de descans dels pelegrins i avui dia és Bé d’Interès Cultural. Les seves cases senyorials bé es mereixen una passejada.

Sanabria (Zamora)

El llac de Sanabria nevat és un gran atractiu turístic, un dels principals de Zamora a l’hivern. És el més gran d’Espanya d’entre els que tenen origen glacial i està situat entre les serralades de Secundera i Cabrera Baixa. Reservar alguna de les cases rurals de la zona és sempre una aposta segura.