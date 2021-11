Heath Freeman, actor conegut per interpretar a l'assassí en sèrie Howard Epps en dues temporades de Bones, ha mort als 41 anys.

Shanna Moakler, estrella de realities als Estats Units i amiga de l'actor, va revelar que havia mort "mentre dormia a la seva casa d'Austin, Texas". No obstant això, es desconeix de moment la causa de la mort.

Posteriorment el seu representant, Joe S. Montifiore, va confirmar la notícia mitjançant un comunicat recollit per Deadline. "Estem realment devastats per la pèrdua del nostre estimat Heath Freeman. Un ésser humà brillant amb un esperit intens i commovedor, ens deixa una petjada inesborrable en el nostre cor. La seva vida va estar plena de profunda lleialtat, afecte i generositat cap a la seva família i amics, i un extraordinari entusiasme per la vida", diu el text.

"Estava extremadament orgullós del seu recent treball cinematogràfic i estava molt emocionat pel pròxim capítol de la seva carrera. El seu notable llegat com a fill, germà, oncle, amic, actor i productor extraordinàriament talentós, cuiner consumat i home amb el riure més contagiós i espectacular, viurà per sempre. Que el seu record sigui una benedicció per a tots els que el van conèixer i van estimar", conclou.

Freeman va debutar en televisió apareixent en un episodi d'Urgencias el 2001. Va aconseguir papers puntuals en produccions com Navy: Investigación criminal o El maravilloso mundo de Disney fins que el 2005 es va unir a Bones, apareixent en tres episodis com Howard Epps. Sin rastro, The Closer, Ganando el juicio o Trust Me són uns altres dels projectes televisius en els quals va participar.

En la pantalla gran ha treballat a Hogar no tan dulce hogar amb Katherine Heigl i Patrick Wilson; I El séptimo día amb Guy Pearce; o Doce huérfanos amb Luke Wilson. L'artista té pendent d'estrena Devil's Fruit i quan va morir estava rodant Terror on the Prairie amb Gina Carano.