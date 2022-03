La cadena italiana Media-ForEurope (MFE), controlada per l’exprimer ministre italià Silvio Berlusconi, està estudiant augmentar el control sobre Mediaset España, propietària de cadenes televisives com Telecinco o Cuatro. Segons l’agència Bloomberg, la companyia de Berlusconi ostenta actualment el 56% de la filial espanyola i ara estaria avaluant adquirir el 40% del capital que encara no controla. El passat dilluns, MFE va comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que estava estudiant operacions a Mediaset España, sense concretar quines serien.

Davant d’aquest anunci, la CNMV va decidir suspendre dilluns «cautelarment i amb efectes immediats» la cotització de Mediaset España. El novembre de 2021, la junta general d’accionistes de Mediaset va aprovar el canvi de denominació social de la companyia a MFE-Media For Europe, així com l’establiment d’una estructura accionarial de classe dual per a la companyia italiana de mitjans amb diferents drets de vot. Així, Mediaset va traslladar la seva seu legal als Països Baixos.