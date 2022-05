Cinc mesos després del final de Late motiv, Andreu Buenafuente torna a Movistar +. El presentador català serà un dels protagonistes de Zasback, un nou format de monòlegs produït per El Terrat i La Caña Brothers en el qual cinc famosos recrearan esdeveniments reals i inèdits de la seva vida. Hugo Silva, Anna Castillo, Pablo Chiapella i María León completen el repartiment de monologuistes d’aquesta aposta per l’stand-up comedy, que arribarà a la plataforma el 24 de maig. Movistar detalla en un comunicat que cada un d’ells repassarà alguns episodis «poc confessables del seu passat i que preferirien esborrar per sempre».