Després de l’adeu de Josep Cuní de la SER Catalunya, Pablo Tallón serà l’encarregat d’ocupar el seu lloc a l’emissora a partir de la pròxima temporada. El periodista dirigirà el nou programa matinal Aquí Catalunya des del 5 de setembre, en substitució de l’Aquí, amb Josep Cuní, que ha estat en antena durant quatre temporades i va acomiadar-se de l’audiència l’1 de juliol.

El nou espai s’oferirà a les emissores de SER Catalunya de 8 a 10h del matí, i «estrenarà nous formats en el prime time radiofònic català, plantejats amb una visió digital des del seu origen», segons la ràdio.

Nascut a Terrassa el 1987, Tallón ha viscut bona part de la seva trajectòria professional a la cadena SER, on va començar com a redactor el 2011. El 2018 va assumir la direcció de la secció política de la SER a Catalunya i, des del 2019, és cap d’Informatius. Anteriorment, havia exercit de redactor d’economia a Europa Press.

Entre altres canvis, el figuerenc Màxim Castillo rellevarà Rosa Badia com a presentador del programa cultural del cap de setmana: Tot és comèdia. La presentadora, que s’ha jubilat, continuarà sent la veu del teatre en diversos espais de la ràdio i presentarà la campanya benèfica Cap nen sense joguina.

Sique Rodríguez, director i presentador del programa esportiu Què t’hi jugues, impulsarà en aquesta nova temporada nous continguts audiovisuals amb «una millorada distribució multicanal». A més, posarà en marxa el primer espai esportiu d’àmbit internacional de PRISA MEDIA, una producció realitzada des de Ràdio Barcelona en format audiovisual, que comptarà amb el suport de tot el grup i girarà al voltant de l’univers Barça-Madrid. Òscar Moré i Carla Turró mantindran els seus espais Llapis de memòria i El balcó.

La Cadena SER impulsarà a més la creació de continguts en català per créixer a l’ecosistema digital, on vol ser referent, fent de Ràdio Barcelona un centre de trobada i producció de continguts multimèdia, com podcasts.