Eren les grans favorites i no va haver-hi sorpreses: "Succession", en drama; "Ted Lasso", en comèdia; i "The White Lotus", en minisèrie, es van alçar com les grans triomfadores dels Emmy, que també van repartir premis al fenomen "Squid Game" ("El Joc del Calamar").

La sèrie sud-coreana, que ja va fer història aquest estiu en convertir-se en la primera producció rodada en un idioma diferent de l'anglès que aconseguia una nominació als Emmy, no va poder coronar-se com el millor drama però sí que va recaptar guardons per al seu director, Hwang Dong-Hyuk, i el seu protagonista, Lee Jung-Jae.

Malgrat el repartit que va resultar el palmarès, lliurat al Microsoft Theater de Los Angeles, va haver-hi un títol que va sobresortir per sobre de la resta: la satírica i incòmoda "The White Lotus", amb cinc guardons.

Aquesta ficció de la factoria HBO es va alçar en la gala d'aquest dilluns com la millor minisèrie i va sumar dos guardons per al seu creador, Mike White (millor direcció i guió), un altre al millor actor de repartiment per a Murray Barlett i un cinquè en el mateix apartat per a l'actriu Jennifer Coolidge.

A més, segons el recompte de l'Acadèmia de la Televisió dels EUA, que inclou les categories tècniques lliurades els dies previs, "The White Lotus" és la indiscutible triomfadora de la 74 edició dels Emmy amb 10 victòries.

I tot a pesar que HBO va estrenar aquest format l'estiu passat sense el bombo ni la promoció d'altres títols.

Amb un repartiment coral, "The White Lotus" satiritza els aspectes que més grinyolen de les diferències de classe i raça als EUA, en recrear un hotel de luxe a Hawaii on els problemes superficials dels acabalats clients s'imposen, i tenen preferència, a la dura realitat de molts dels seus empleats.

Tal ha estat el seu acolliment, gràcies al boca a boca i les bones crítiques, que HBO ja ha confirmat que hi haurà un segon lliurament ambientat a Sicília (Itàlia) amb diferent repartiment i trama.

"Ted Lasso" i "Succession" reparteixen victòria

"Succession" va complir amb les expectatives i es va fer amb l'Emmy a la millor sèrie de drama. La producció, també de HBO, va arribar als Emmy amb grans esperances després de ser la més nominada amb 25 candidatures que la deixaven a tan sols 7 del rècord històric de 2019 que continua marcant "Game of Thrones" ("Joc de Trons").

"Ens sentim com a reis, encara que ara n'hi hagi un a Anglaterra i sense llevar-li protagonisme", va expressar Jesse Armstrong, un dels seus productors executius, en recollir el premi.

El drama familiar, que va guanyar el 2020, es va imposar a fenòmens de la talla de "Stranger Things", "Euphoria" i "Squid Game" ("El Joc del Calamar") i va repetir victòria.

També va repetir triomf, i per segon any consecutiu, "Ted Lasso", en confirmar-se com la millor comèdia de l'any.

La producció, convertida en el principal reclam d'Apple TV+, la plataforma amb la qual la popular companyia tecnològica està intentant fer-se un buit en el negoci de la indústria audiovisual, també va repartir premis per al seu protagonista, Jason Sudeikis, i Brett Goldstein, millor interpretació de repartiment.

No obstant això, sembla que l'alegria durarà poc per a Apple, perquè abans de la gala una de les seves actrius de repartiment, Hannah Waddingham, va avançar en la catifa vermella que la sèrie conclourà amb la seva tercera temporada, encara pendent de confirmar la seva data d'estrena.

Zendaya i Lee Jung-Jae fan història

En l'apartat interpretatiu, dos noms van copar l'atenció: l'estatunidenca Zendaya i el sud-coreà Lee Jung-Jae, que van fer història en guanyar l'Emmy a millor actriu i actor dramàtics, respectivament, pels seus papers en "Euphoria" i "Squid Game" ("El Joc del Calamar").

Zendaya, als seus 26 anys, es va convertir en l'actriu més jove que guanya dues vegades l'Emmy d'interpretació mentre que Lee Jung-Jae es va coronar com el primer actor que triomfa en els premis amb un paper interpretat en un idioma diferent de l'anglès.

Jung-Jae, qui fins fa un any era un complet desconegut per a la indústria anglosaxona, es va imposar a altres noms més populars com Jason Bateman ("Ozark"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul") i Jeremy Strong ("Succession"); a més de lliurar un premi a Netflix en una de les pitjors nits per al gegant del "streaming".

Finalment, els triomfs d'Amanda Seyfried ("The Dropout") i Michael Keaton ("Dopesick") van posar la nota hollywoodiana que sempre busquen aquests premis centrats en la pantalla petita.