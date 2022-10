La presentadora Ana Rosa Quintana torna avui a la televisió després de gairebé un any absent per malaltia. Entre els convidats que tindrà, destaca la presència d’un polític que ha volgut ser present a El programa d’Ana Rosa per respondre tots els assumptes d’actualitat nacional: el format matinal rebrà la visita del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El president del Partit Popular protagonitzarà un cara a cara en directe amb la comunicadora en què haurà de respondre a les últimes notícies polítiques, socials i econòmiques que afecten la seva formació i la situació del país. Pel plató també passarà avui José Ortega Cano.