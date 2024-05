Decideix-te, Joan

Laporta té set dies, ni un de més. Set dies per decidir d’una vegada què fer amb Xavi, amb l’entrenador que va dir que se n’anava perquè no aguantava més la pressió i al cap de dos mesos va rectificar i escenificar amb el president la seva continuïtat perquè ja tenia il·lusió. Laporta no pot perpetuar més enllà del partit de Sevilla de diumenge que ve una decisió clau en el futur d’un club assetjat econòmicament i amb el seu gran rival jugant finals de Champions com el que no vol la cosa. Ni emblemes ni gaites. No es pot repetir el que ha passat amb Koeman. Si Laporta creu realment a Xavi, que el deixi treballar de debò i no amb la soga al coll, amb aquesta desagradable sensació que una relliscada en un partit o en una roda de premsa pot acabar amb ell de potetes al carrer. La derrota a Girona, per la por de perdre la segona plaça i per la imatge que va oferir l’equip de Míchel (el futbol que somia Laporta per al seu equip) i les famoses paraules davant dels mitjans de comunicació han dinamitat la relació gairebé del tot. Recompondre-la sembla molt complicat. Massa. Però coses més increïbles hem vist en aquest club.

Els errors de Xavi

Xavi també ha de reflexionar seriosament. Fins i tot més que Laporta. Ha de pensar en allò que va dir, en allò que va transmetre als culers i als rivals: no podem competir. Com va dir Joan Gaspart al Podcast Sólo para culers, hauria de demanar perdó, rectificar i somriure. No val això de veure què passa l’any que ve, ja veurem si hi podem ser. Al futbol s’han de tocar de peus a terra, és clar que sí, i la situació econòmica és la que és, però la il·lusió mou muntanyes. És bàsic, a l’esport ia la vida. L’entrenador del Barça ha de sortir davant de la premsa i dir aquí estic jo, aquests són els meus jugadors i vaig a mort amb ells. Xavi, hi ha molt de talent aquí, gent molt jove que creixerà, que agafarà galons i que liderarà un projecte guanyador. Lamine Yamal, Cubarsí, Fermín, Araujo, Balde… I el que ve per darrere. La Masia, al capdavall. Això és el que ha d’il·lusionar Xavi i el que ha de traslladar els aficionats. I si de debò no es veu capaç, si de debò creu que no podrà lluitar per tot, que dimiteixi. Total, ja ho va fer una vegada.

