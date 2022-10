La cinquena temporada de «The Crown» genera un embolic

La nova i cinquena temporada de la sèrie de The Crown ha portat la polèmica al Regne Unit, on fins i tot antics membres del Govern britànic han sortit per criticar certes llicències que Netflix defensa recordant que es tracta «una ficció». La plataforma ha hagut de sortir al pas dels atacs a l’última temporada -l’estrena de la qual es preveu per a principis de novembre-, per destacar que no que es tracta d’un documental sinó d’«una sèrie de ficció».

Aquesta nova controvèrsia s’ha originat a compte sobretot d’un capítol en què se suggereix que l’ara rei Carles III va voler forçar la seva mare, Isabel II -que va morir el 8 de setembre passat als 96 anys-, a abdicar amb la ajuda de l’exprimer ministre «tory» John Major. El mateix Major s’ha pronunciat públicament per desmentir, en declaracions fetes al dominical The Daily Mail, que això hagués passat i ho ha titllat de «ximpleries malicioses». En aquesta escena s’inclou una conversa suposadament mantinguda entre el cap de l’Executiu i l’encara príncep Carles sobre l’abdicació de la morta monarca. L’oficina de Major ha indicat en un comunicat a l’esmentat tabloide que aquesta conversa no ha existit mai: «Sir John no ha cooperat de cap manera amb The Crown, ni ha estat contactat per verificar guions sobre això o sobre qualsevol altra temporada». «Com sabran, les converses entre la monarca i el primer ministre són totalment privades i (Major) sempre les ha mantingut així. És ficció», puntualitza la nota. Davant el malestar generat, un portaveu de Netflix va defensar la sèrie recalcant que «sempre s’ha presentat com una sèrie dramàtica, basada en fets històrics». «La cinquena temporada és una sèrie de ficció, imaginant el que podria haver passat a portes tancades durant una dècada significativa per a la família reial britànica, que ha estat escodrinyada i ben documentada pels periodistes, biògrafs i historiadors», ha apuntat aquest portaveu.