Netflix estrena el dimecres 9 de novembre la cinquena temporada de ‘The Crown’, la sèrie en la qual Peter Morgan ha anat disseccionant el longeu regnat d’Isabel II. Si en les anteriors ja s’havia analitzat bastant al detall què era fidedigne i què s’havia ficcionat per donar-li més força al relat, aquesta nova etapa s’enfrontarà a un escrutini més acarnissat, amb el Regne Unit encara de dol per la recent mort de la monarca i amb uns capítols que aborden uns anys, els 90, del més complicats per a la corona. «Per a Isabel II van ser, sens dubte, els pitjors de la seva vida i del seu regnat», afirma Ana Polo Alonso, especialista en comunicació política i institucional i autora de ‘La reina. La increíble vida de Isabel II’, editat per La Esfera de los Libros.

La guerra oberta entre Carles i Diana de Gal·les va viure la seva etapa més cruenta i acabaria desembocant en un sonor divorci, però la monarca va haver de lidiar amb molts més mals de cap durant aquella dècada, una cosa que sens dubte apareixerà a ‘The Crown 5’. ¿Quins van ser aquests malsons que van fer perdre la son a la reina i que hauríem de veure en aquesta temporada de la sèrie de Netflix, segons una experta en aquesta casa reial?

S'obre la veda a les enraonies de la premsa

La veda en la premsa es va destapar l'1 de juliol de 1991, quan Diana va complir els 30 anys i els tabloides, lluny de felicitar-la, van publicar ja obertament rumors que el matrimoni dels prínceps de Gal·les estava fent aigües, tal com recorda Polo en el seu llibre. "Un tal Andrew Morton, en aquells dies un periodista pràcticament desconegut, va publicar un llarg article dient que la princesa es passava la majoria dels dies completament sola", apunta. I Diana va començar a utilitzar als tabloides a favor seu. "Era molt astuta per a la premsa i va començar a llançar pistes que estava malament. Per exemple, en el famosíssim viatge de la parella a l'Índia, ella va posar sola i amb cara trista davant del Taj Majal, símbol de l'amor etern. El públic, que adorava a Diana per la seva joventut, glamur, carisma i treball de caritat, va començar a posar-se del seu costat i a retreure-li a Carles la seva falta d'empatia amb la seva esposa".

L'odi descomunal de Carles i Diana

La tensió en el matrimoni dels prínceps de Gal·les anava en augment, amb el que Isabel II va tractar de intervenir entre el seu fill i la seva nora. "L'odi entre ells era tan descomunal que, quan va morir el pare de Diana, el comte Spencer, d'un atac al cor, Diana es va negar al fet que Carlos l'acompanyés al funeral. La parella estava esquiant amb els seus fills a Àustria quan van saber la notícia i la princesa no va voler que Carles l'acompanyés si més no a l'avió de tornada a Anglaterra. Va fer falta que Isabel II truqués per telèfon per a evitar semblant desastre".

Les fotos de Sarah Fergurson en toples

El matrimoni de Carles i Diana no era l'únic que estava fent aigües. "A principis de 1992 es van publicar fotos comprometedores de la seva jove Sarah Ferguson, esposa del príncep Andreu, amb una milionària teulada anomenada Steve Wyatt. Mesos més tard, van aparèixer fotos fins i tot més comprometedores encara de Sarah amb un altre empresari estatunidenc, John Bryan". En elles apareixia la duquessa de York en topless en una piscina de Saint-Tropez mentre el seu acompanyant li xuclava els dits dels peus.

L'incendiari llibre d'Andrew Morton

La publicació del llibre d'Andrew Morton 'Diana, la seva veritable història' sacsejaria els fonaments de Buckingham i provocaria un gran 'xoc' a nivell mundial per les revelacions de la princesa. "Explicava que Diana va intentar suïcidar-se cinc vegades per culpa d'un indiferent Carles, es parlava obertament de la bulímia d'ella, de les infidelitats d'ell amb Camila i de la fredor de la família reial cap a la princesa. Carles apareixia retratat com un pèssim pare i un pitjor marit", rememora Polo sobre una obra en la qual lady Di hi va aportar la seva versió d'una forma rocambolesca: quan un amic, el doctor James Colthurst, anava a visitar-la en el palau de Kensington, a la cistella de la bicicleta portava una gravadora i uns folis amb les preguntes. Diana era gravada mentre contestava i el metge portava després les cintes a l'apartament de Morton.

El castell de Windsor crema l'any "de merda" de la reina

El polvorí va acabar esclatant de la forma més literal: amb un inesperat incendi. "El 20 de novembre de 1992, casualment el dia del seu aniversari de noces, Isabel II va rebre una trucada del seu fill Andreu dient-li que Windsor estava cremant", explica Polo. "El castell estava en obres des de feia uns dies per a instal·lar un nou cablejat elèctric i se suposa que una espurna va desencadenar un gran incendi que, en qüestió de poques hores, va devorar una part important del castell", afegeix. Quatre dies més tard, durant un esmorzar en el Guildhall de Londres, la reina va reconèixer que aquell era el seu 'annus horribilis'. L'endemà, 'The Sun' es va encarregar de traduir-ho: 'On's bum year' ('El meu any de merda'), va posar en el titular.

Obligada a pagar impostos

L'incendi de Windsor acabaria desembocant en un nou maldecap per a Isabel II. Perquè quan es va fer públic que la reparació de Windsor (uns seixanta milions de lliures) seria sufragada per fons públics, la ira del poble no es va fer esperar. "Els britànics no entenien per què els seus impostos havien de ser destinats a un castell del qual només gaudia la família reial, un clan que estava demostrant ser bastant disfuncional i escandalós. Per no dir que ningú comprenia per què una dona tan rica com Isabel no podia pagar la reparació de la seva butxaca", reflexiona l'autora de 'La reina. La increïble vida d'Isabel II'. "Buckingham va entrar en pànic. No sols es va haver de retractar ràpidament, sinó que a la reina no li va quedar més remei que començar a fer alguna cosa que fins llavors no havia volgut fer: pagar impostos".

El 'Tampaxgate'

El 'Tampaxgate', a principis de gener de 1993, quedaria marcat a foc com un dels moments més humiliants per a Carles d'Anglaterra (i, com no per a la seva mare). La transcripció d'una conversa privada entre el príncep de Gal·les i Camila va fer córrer rius de tinta quan, en una estranya declaració d'amor, ell va afirmar: "L'única manera de viure sempre dins de tu seria estant dins dels teus pantalons. O sent un Tampax".

La infidelitat de Carles

En un intent desesperat per rentar la seva imatge, el príncep de Gal·les va participar en el documental 'Carles: l'home en privat, el rol públic', emès el 29 de juny de 1994. "Malgrat les bones intencions, el resultat no va ser l'esperat", rememora Polo, ja que el protagonista d'aquest treball va reconèixer que li havia posat les banyes a Diana quan l'entrevistador li va preguntar si va intentar ser-li fidel a la seva esposa. "Sí... Fins que el matrimoni va quedar irremeiablement trencat", va contestar. El documental va provocar una altra conseqüència no desitjada: el divorci dels Parker Bowles. "Camila no sols es va quedar sense marit, sinó també en una situació econòmica molt precària. A partir d'aquí, Carlos va començar a assumir moltes de les seves despeses", detalla Polo.

"Érem tres en el matrimoni"

El 20 de novembre de 1995, el productor del programa de la BBC Martin Bashir es va anotar una bomba en entrevistar a Diana. "Avui se sap que va arribar a inventar-se proves i documents per a convèncer a la princesa", incideix Polo. Ella va parlar de la seva bulímia, dels problemes en el seu matrimoni, dels seus intents de suïcidi i del malament que l'havien tractat a palau. I va deixar anar allò de: "Érem tres en el matrimoni, amb el que estava bastant concorregut". "A partir d'aquest moment, ja no va haver-hi marxa enrere: la reina va ordenar el divorci. Després d'àrdues negociacions, es va certificar l'agost de 1996", subratlla l'experta en Isabel II.

Les parelles de Diana

Després del divorci, Carles va contractar un expert en relacions públiques, Mark Bolland, per a millorar la seva imatge mentre la seva ja exmuller va emergir com la gran humanitària i lluitadora contra les mines antipersones. Però també va tenir temps per a l'amor, com el que va viure amb un cardiòleg pakistanès, Hasnat Khan, "segurament la relació que més la va omplir en la seva vida", segons Polo. "La princesa es va enamorar tant d'ell que va pensar seriosament a convertir-se a l'islam". Més tard arribaria Dodi Al Fayed. "Molts periodistes van assegurar que s'havien de casar, però la meva impressió és que Diana no es va enamorar d'ell. Tan sols el va usar per a evadir-se i oblidar-se momentàniament dels seus problemes. Als fills d'ella, a més, no acabava d'agradar-los aquella relació", apunta Polo. El seu trista final no el veurem fins a la sisena temporada de 'The Crown'.