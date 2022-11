La docusèrie sobre els Pujol ja té data d’estrena a HBO Max

La sèrie documental de quatre episodis La Sagrada familia, centrada en el clan Pujol-Ferrusola i dirigida per David Trueba i Jordi Ferrerons, arribarà a HBO Max el pròxim dijous 24 de novembre, segons ha informat la plataforma. A més, el canal DMAX estrenarà aquell mateix dia en obert, a les 22.30 hores, el primer episodi, d’una hora de durada, en el qual s’introdueix l’espectador en un «entramat liderat per la que fos la família modèlica de la societat catalana, recorrent més de seixanta anys d'història» a través de la figura de l’expresident de la Generalitat i «el seu cercle familiar».

David Trueba creu que «com en les millors novel·les, la saga familiar dels Pujol està esquitxada d'anècdotes, d’incidents, d’episodis memorables» i que «pocs materials humans poden ser més rics per retratar un temps i un país». La idea ha estat «donar-li al material un tractament èpic, on els afanys i l'ambició, determinen també la destinació final dels personatges». Durant dècades, la família Pujol va ser referent, especialment el seu cap de família i president de la Generalitat durant 23 anys, Jordi Pujol i Soley, no només a nivell polític, sinó també cívic i moral.

No obstant això, en els últims anys, tant ell com la seva dona Marta Ferrusola i els seus set fills «han estat en el focus de diferents escàndols de corrupció. Se'ls acusa de cometre frau a Hisenda, blanqueig i evasió de capitals, en definitiva, d'actuar sistemàticament com un clan mafiós». En els quatre episodis d'una hora, participen més de mig centenar de personalitats del món de la política, el periodisme i la magistratura que, al llarg dels anys, han col·laborat, conviscut, seguit o estudiat Pujol i els membres de la seva família.

Els espectadors seguiran els seus inicis com a activista contra el règim franquista, el seu pas per la presó, les seves idees catalanistes, la seva religiositat, els seus estudis de medicina i la seva professió de banquer durant uns anys, a més de ser propietari de mitjans de comunicació.