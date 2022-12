L’actor Alejandro Jato serà Camilo Sesto en una sèrie biogràfica d’Atresmedia

Gairebé un any després d’anunciar la posada en marxa del projecte, el desembre de l’any passat, Atresmedia ha donat per fi més detalls sobre la minisèrie centrada en el cantant Camilo Sesto. La companyia ha revelat que el jove actor Alejandro Jato (Ser vir y proteger) encarnarà a l’artista en una superproducció de quatre episodis que arribarà a la plataforma AtresPlayer en algun moment de 2023. Camilo Superstar abastarà del 1972 al 1976, des que Camilo Sesto va veure Jesucrist Superstar a Londres fins en va estrenar una adaptació a Madrid, explicant qui era el cantant en aquell moment, així com el convuls context social i polític que vivia Espanya en aquells dies.