La final del Mundial de Qatar que va guanyar Argentina va aconseguir una quota de pantalla del 62,2 % i va ser seguida per una gran audiència, 9.774.000 espectadors com a mitjana a La 1 de RTVE, encara que la dimensió de l’espectacle la van donar els penals, si tenim en compte que els van veure més de 13 milions d’espectadors. Són dades de la consultora Barlovento, que també destaca els resultats de l’emocionant pròrroga, que va aconseguir el 70,9% de quota, és a dir el percentatge de llars o espectadors que van veure el partit respecte al total que tenia encès el televisor, i va ser vista per 11.994.000 persones. Els penals encara van aconseguir una quota més gran, el 74,3%, i 13.004.000 espectadors.