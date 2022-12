L’actriu gironina Ana Allen serà una de les 18 persones que participaran en la primera edició de Traitors, el reality de convivència que HBO Max estrenarà l’any vinent a Espanya. La intèrpret, coneguda per papers en sèries com Cuéntame, compartirà aventura amb l’expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes, l’actriu Abril Zamora, l’streamer Adrián Pino, l’actriu porno Apolonia Lapiedra, l’esportista Blanca Manchón, l’actor Fernando Guillén Cuervo, el model Jaime Astrain, la boxejadora Joana Pastrana o el periodista Juan Sanguino. El format produït per Gestmusic (Banijay Iberia) serà presentat per Sergio Peris-Mencheta.