El consum de la televisió tradicional ha continuat baixant el 2022 i fins i tot ha estat la menor des del 1992, amb tres hores i deu minuts, mentre que ha augmentat el de la televisió híbrida per veure o escoltar continguts a través d’una connexió a internet, com ara els que subministren les plataformes. Aquestes són algunes de les conclusions principals de la primera part de l’anàlisi de la indústria televisiva-audiovisual 2022, que ha elaborat la consultora Barlovento i en què s’ha constatat un descens del consum de la televisió convencional d’un 11% respecte al 2021.

Per la seva banda, el consum de la televisió híbrida (el que es fa per a altres usos diferents a la tele convencional, és a dir internet, continguts gravats de plataformes o YouTube, jocs o ràdio) creix gairebé el 17% i registra una mitjana per espectador de 35 minuts per jornada.

També el consum de les 74 cadenes que componen l’apartat de TV de pagament tradicional s’ha consolidat i ha obtingut un nou rècord fins a vorejar el 10%. La Lliga TV de Movistar és el canal més vist d’aquesta classificació.

Altres titulars que deixa l’informe estan relacionats amb la inversió publicitària a la televisió, que ha baixat la facturació fins a situar-se en uns 1.700 milions d’euros, una quantitat que és inferior entre el 4% i el 5% a l’any anterior (uns 80 milions menys ).

Aquest descens està vinculat, segons l’anàlisi de la consultora, a més de la crisi econòmica i la pandèmia, a aquestes altres modalitats de consum televisiu audiovisual a partir d’internet.

Mediaset i Atresmedia, malgrat la menor inversió dels anunciants, conserven el percentatge més en el repartiment dels ingressos publicitaris.

Antena 3 se situa com a líder anual d’audiències per primera vegada a la seva història amb el seu millor índex des del 2009, després de deu anys consecutius de Telecinco com a cadena més vista.