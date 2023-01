«El joven Sheldon» torna a Movistar + amb la seva sisena temporada

El joven Sheldon torna a Movistar Plus+ amb l’estrena en doble episodi de la seva sisena temporada el pròxim 17 de gener. Després cada dimarts un nou episodi disponible. En els nous episodis, George segueix buscant feina després de dimitir com a entrenador de l’equip i Mary té dificultats per trobar un lloc on sentir-se útil, ara que ja no és benvinguda a l’església. Mentrestant, Georgie fa el possible per convertir-se en un pare a l’alçada, Missy intenta trobar el seu lloc com a adolescent i Sheldon posa a prova un nou estil a la universitat. Creada per Chuck Lorre i Steven Molaro, productors executius juntament amb Jim Parsons i Todd Spiewak, la nova temporada consta de 22 nous episodis.