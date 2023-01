Els bons solen guanyar, però per això «hauran de patir un alt cost», avança l’actriu Verónica Sánchez sobre el final del viatge frenètic de Coral, Wendy i Gina, les protagonistes de la sèrie Sky Rojo, que conclou avui el seu periple a Netflix. «Des d’un principi la sèrie deixa molt clar qui ha de guanyar i qui ha de perdre però, com qualsevol batalla, mai no és dolça i sempre et pots deixar coses que t’importen pel camí», afegeix l’actriu sevillana.

Sky Rojo, la primera temporada de la qual es va estrenar el març del 2021 per llançar-se la segona part quatre mesos després, es va convertir en un dels grans èxits de ficció de Netflix no només per la seva frenètica trama d’acció sinó també pel fort rerefons social com el tràfic de dones i la prostitució forçada que tractava. Això va portar els seus creadors Álex Pina i Esther Martínez Lobato a fer una tercera i última part que segons els seus protagonistes és la «més emocionant de totes». «És fort el que ve. És molt boja i innovadora perquè és una sèrie que des del principi va buscar sorprendre l’espectador i jo crec que amb aquests darrers vuit capítols s’han complert les expectatives. A més, a nivell visual i emocional és una passada el que ha fet», avança Lali Espósito, que dona vida a Wendy a la sèrie. Després de robar-li els diners a Romeo (Asier Etxeandia) -proxeneta i propietari del club Las Novias- i alliberar-se d’un succés violent que va acabar amb la vida de Christian (interpretat pel gironí Enric Auquer), les tres joves protagonistes fugen amb ferri amb els milions d’euros disposades a començar una nova vida, lluny de tot el que els va fer mal en el passat. Aconseguir-ho no serà gens fàcil perquè Romeo farà tot el que estigui a les seves mans per evitar que les joves puguin viure la seva vida en pau, i per això contractarà Darwin, un nou sicari a qui dona vida el xilè Tiago Correa. Amb ell, l’altra novetat és la del cantant Rauw Alejandro, que debuta en aquesta sèrie com a actor.