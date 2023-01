«Viajando con Chester» torna aquesta nit a Cuatro amb una nova temporada

Risto Mejide torna a Cuatro aquesta nit, a les 22.45 h, amb una nova temporada del programa Viajando con Chester. El genet i aristòcrata Cayetano Martínez de Irujo i la cantant Mai Meneses seran els dos primers personatges que s’asseuran a l’espai produït per La Fábrica de la Tele per ser entrevistats pel presentador. Tita Cervera, Marc Márquez, Màxim Huerta, Samantha Hudson, Sandro Rosell, Glòria Trevi, Juan Carlos Unzúe i Jorge Drexler, entre altres, també seran entrevistats per Mejide en aquesta nova temporada que arriba a la cadena de Mediaset gairebé quatre anys després del final de l’anterior, emesa a principis de 2019.