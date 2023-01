Igual que Machos alfa va ser ideada per provocar un debat sobre la masculinitat tòxica a través del filtre de l’humor, abans hem tingut més comèdies que ens han portat a la reflexió sobre altres temes socials candents, com les dificultats que es troben les dones a l’entorn laboral. Una de les que millor ho ha reflectit a Espanya ha estat Supernormal, la sèrie de Movistar Plus+ creada i escrita per Olatz Arroyo i Marta Sánchez (guionistes d’Allí abajo i Aída) i protagonitzada per Miren Ibarguren que deconstrueix el mite de la «superwoman» a força de rialles. La plataforma estrena la segona temporada avui.

Si la primera tanda d’episodis incidia en el desafiant repte que suposava per a la protagonista conciliar la seva vida familiar com a mare de família nombrosa amb el seu dia a dia professional al competitiu món de les finances, els sis nous capítols aprofundeixen en l’esbojarrada aventura del personatge de Patricia Picón per tornar a l’arena laboral dels negocis. «Després de parir, tornar a la feina sol ser una mica complicat» reconeix la mateixa Ibarguren, que parla per experiència pròpia: els nous episodis els va rodar mentre estava embarassada del seu primer fill. «Aquesta segona temporada és plena de frases que ens imposen després haver estat mares. Perquè les dones tenim dificultats després de parir que no tenen els homes, com mantenir-nos sexis, tornar a la feina...» comenta l’actriu, que confessa que «tenia el cuc» de tornar a rodar després de passar sis mesos cuidant del seu nadó. Un dels fitxatges dels nous episodis és Alexandra Jiménez, en el paper d’una dona de negocis en què la protagonista veu reflectida amb enyorança la seva vida passada. «Les creadores volen destruir aquesta imatge externa que tenien les dones fins ara, que les veus amb els vestits d’oficina i et creus que no els passa res. I sí, els passen un munt de coses a aquestes dones que se suposa que han de ser perfectes i arribar a tot, ser les millors mares, les millors esposes i les millors treballadores», afirma Ibarguren.