Al febrer, el mes de Sant Valentí, la majoria de les estrenes de sèries de les plataformes no estan per a molts romanços, excepte l'espanyola 'Todas las veces que nos enamoramos', de Netflix. La protagonista de 'Cardo', per exemple, està més preocupada per redimir-se, i el de 'Per un demà millor', per vendre pisos a la Lluna! Sí que hi ha molt d'espai per al 'thriller', amb el nou de 'You', 'La chica invisible', 'El consultor' i la segona temporada de 'Operación Marea Negra'. L'humor negre el posen 'Stonehouse', inspirada en un cas real, i 'Pobre diablo', una producció d'animació de Joaquín Reyes per a HBO Max.

1. 'You'

Dia 9. Netflix. Temporada 4

L'obsessiu Joe (Penn Badgley) torna a la càrrega, ara amb una nova vida i identitat a Londres, on comença a treballar com a professor universitari. Mentre intenta resistir-se a caure en la temptació d'un altre assetjament, és testimoni d'una onada de crims en el cercle més selecte de la ciutat i ell mateix se sent observat. Tati Gabrielle repeteix aquesta temporada com Marienne i se sumen actors com Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman i Ed Speleers. Netflix divideix els 10 episodis en dos lliuraments: els cinc primers arriben el 9 de febrer i els cinc últims, el 9 de març.

2. 'Cardo'

Dia 12. Atresplayer Premium. Temporada 2

La sèrie creada per Ana Rujas i Claudia Costafreda va sorprendre per la seva cruesa i per la manera d'abordar, amb un realisme que et removia, el buit existencial d'una noia de trenta anys. Es va emportar l'Ondas i la revista estatunidenca 'Variety' la va triar com una de les millors sèries de 2021. La perduda María (Rugeixis) torna amb un salt temporal de tres anys després d'haver passat per la presó per culpa de l'accident que tant la va turmentar durant la primera temporada. Arriba disposada a redimir-se i a prendre el bon camí que l'allunyi de la vida d'excessos a la qual havia sucumbit. Però no li resultarà fàcil. Ni bregar amb la culpa.

3. 'Todas las veces que nos enamoramos'

Dia 14. Netflix

Carlos Montero, el creador de 'Élite' i 'El desorden que dejas', proposa aquí una història sobre l'amor i les amistats que es forgen en l'etapa universitària. Els protagonistes són uns estudiants de cinema que comparteixen pis, experiència semblant a la que va viure ell quan va ser company de Mateo Gil (un dels directors de la sèrie) i Alejandro Amenábar (al qual citen constantment per 'Tesis'). El setembre de 2003, Irene (Georgina Amorós) arriba a Madrid per a estudiar direcció de cinema, on coneix a Julio (Franco Masini), amb el qual viurà una història plagada de trobades i desacords.

'La chica invisible'

Dia 15. Disney+

Després de 'La última', la plataforma torna a apostar per una sèrie espanyola. Per a això ha confiat en Blue Jeans, un escriptor molt seguit entre els joves, i adapta la primera novel·la de la trilogia 'La chica invisible', però dotant-la d'un to més fosc. Un pare (Daniel Grao) i la seva filla (Zoe Stein) es veuen embolicats en la recerca de l'assassinat d'una adolescent durant les festes d'estiu de Cárdena, un pintoresc poble fictici d'Andalusia. Tots els veïns seran sospitosos.

5. 'Por un mañana mejor'

Dia 17. Apple+

Billy Crudup produeix i protagonitza aquesta sèrie ambientada en un món retrofuturista, amb una estètica sesentera però plagada de robots i novetats tecnològiques, en la qual interpreta al venedor estrella d'una empresa que ofereix cases en la Lluna. La seva ambició i fe indestructible en un demà més brillant inspira als seus companys de treball i insufla vida en els seus desesperats clients. Però no tot és or el que rellueix. El repartiment el completen Haneefah Wood, Alison Pill, Nicholas Podany, Dewshane Williams, Hank Azaria, Matthew Maher i Jacki Weaver.

6 'Stonehouse'

Dia 21. Filmin

Ja sabem que en política hem vist situacions d'allò més rocambolesques. Una d'elles és la que planteja aquesta comèdia negra britànica basada en fets reals, concretament en el corrupte parlamentari britànic John Stonehouse, que el 1974 va fingir la seva pròpia mort. Escrita per John Preston, el periodista que va estar darrere de 'A Very English Scandal', compta per al paper principal del matrimoni Stonehouse amb dos actors que estan casats en la vida real: Matthew MacFayden ('Sucession') i Keeley Hawes ('Els Durrell', 'Bodyguard').

7. 'Fleishman está en apuros'

Dia 22. Disney+

Adaptació del 'best-seller' de Taffy Brodesser-Akner, la minisèrie segueix les tribulacions del senyor Fleishman del títol, un metge que està gaudint d'una nova solteria després de divorciar-se de la seva esposa. Però quan aquesta desapareix misteriosament i li deixa al càrrec dels seus fills, l'alegre rutina de cites que ha descobert el recent dandi gràcies a les aplicacions per a lligar desapareix. Jesse Eisenberg ('La xarxa social') i Claire Danes ('Homeland') interpreten al matrimoni protagonista.

8. 'El consultor'

Dia 24. Amazon Prime Vídeo

L'oscaritzat actor alemany Christoph Waltz és tot un expert a ficar-se en la pell de dolent, com ja va demostrar en pel·lícules com a 'Maleïts bastards', 'Big eyes' i 'Aigua per a elefants'. Ho torna a deixar clar en aquesta sèrie en la qual exerceix de productor i protagonista. Basada en la novel·la homònima de Bentley Little, interpreta a un retorçat consultor contractat per una empresa d' 'apps' de videojocs per a millorar els resultats de la companyia. Però els seus mètodes per a motivar als empleats són d'allò més sinistres.

Altres retorns i estrenes

ALEGRAME EL DÍA. Dia 2. Netflix. Sèrie d'animació japonesa creada per l'autor de mangues Yasuo Ohtagaki ('Moonlight Mile', 'Mobile Suit Gundam Thunderbolt'). Els humans i una misteriosa forma de vida s'enfronten en un planeta gelat.

FREERIDGE. Dia 2. Netflix. 'Spin-off' de la sèrie 'On my block'. És una comèdia sobre el pas a la vida adulta protagonitzada per dues germanes rivals, Gloria i Inés, i els seus amics Demi i Cameron, que han desencadenat una maledicció mortal que els posa en PROBLEMES.

CLASSE. Dia 3. Netflix. La versió índia de l'espanyola 'Elit'. Tres estudiants d'un barri pobre comencen a estudiar en un exclusiu institut de Delhi. Un assassinat sacsejarà les seves vides.

CLASH OF FUTURES. Dia 3. Filmin. Coproducció europea ambientada en els anys 20 i 30. Dona a conèixer les vides de 13 persones a través dels seus diaris personals, cartes i memòries. Entre ells estan el comunista Hans Beimler, l'estrella del cinema mut Pola Negri, el posterior comandant d'Auschwitz Rudolf Höß i l'anarquista francesa May Picqueray.

SOSPECHOSO. Dia 3. Movistar Plus+. 'Thriller' dels productors de ‘Line of Duty’ que adapta la novel·la de Michael Robotham. Aidan Turner ('Poldark') interpreta a un brillant psicòleg que es converteix en el principal sospitós de l'assassinat que investiga al costat de la policia.

UN LUGAR EN EL CIELO. Dia 3. Apple+. Adaptació de la novel·la homònima d'Ann Napolitano. Edward Adler (Colin O'Brien), un nen de 12 anys, es converteix en l'únic supervivent d'un devastador accident aeri en el qual perd a tota la seva família. Quan el petit i altres persones al voltant del món es veuen afectades per la tragèdia, tracten de donar sentit a la vida després de l'accident travant amistats, connexions i romanços inesperats. Compta també amb Connie Britton ('The White Lotus') i Taylor Schilling ('Orange is the New Black').

THE EQUALIZER. Dia 7. Calle 13. Temporada 3

BORSA DE VALORES. Dia 8. Netflix. Dues dones es proposen conquistar el despietat mercat borsari del Kuwait dels anys 80. Inspirada en fets reals.

MI PADRE, EL CAZARECOMPENSAS INTERGALÁCTICO. Dia 9. Netflix. Animació. Lisa i Sean, uns germans molt units, es colen en l'últim viatge de treball del seu pare per a estar amb ell i passar-ho bé junts. Però s'emporten una gran sorpresa en descobrir que el seu progenitor és el caça-recompenses més dur de la galàxia.

OPERACIÓN MAREA NEGRA. Dia 10. Amazon Prime Vídeo. Temporada 2. Jorge López ('Élite') substitueix a Álex González en el paper de Nando, el jove boxador que va capitanejar el primer narcosubmarí que va creuar l'Atlàntic, des de Sud-amèrica a Galícia. Els nous episodis s'ambienten dos anys després de la seva detenció, amb el protagonista en la presó. Entre els fitxatges hi ha Óscar Jaenada, Esther Acebo, Soraia Chaves, Patricia Vico, Belén López, Miguel de Lira i Pepe Rapazote, que s'uneixen a Nerea Barros, Leandro Firmino, Carles Francino, Miquel Insua, Xosé Barat i Luis Zahera.

EL AMOR DA MUCHA GUERRA. Dia 10. Netflix. Comèdia romàntica coreana. Una advocada que odia perdre contra els homes i un actor famós que desconfia de les dones han de fingir que estan junts.

KUNG FU. Dia 10. TNT. Temporada 3. Nicky comença una nova feina com a professora d'arts marcials que la manté ocupada, però la tranquil·litat no dura per sempre. A una nova onada de crims en el veïnat se li uneix l'aparició d'un nou vigilant i el retorn inesperat d'un antic personatge.

CURSO INTENSIVO DE AMOR. Dia 11. Netflix. Sèrie coreana en la qual una mare s'enfronta al competitiu món de l'educació privada quan la seva filla intenta apuntar-se a la classe d'un cèlebre professor de Matemàtiques.

SOUTH PARK. Dia 11. Comedy Central. Temporada 26.

THE WALL: THE ORCHARD. Dia 13. Cosmo. Temporada 3. La sergent Céline Trudeau torna al seu poble natal per a tractar de desentranyar un crim que porta tres dècades turmentant-la.

THE CURSE. Dia 14. Filmin. Comèdia criminal ambientada al Londres de principis dels 80. Una colla de delinqüents d'estar per casa es veuen embolicats en el robatori d'or més gran de la història.

RED ROSE. Dia 15. Netflix. Una sinistra 'app' descarregada per uns joves els fa xantatge perquè facin el que els ordena. Si no obeeixen, els amenaça amb una reguera de morts.

LA LEY DE LIDIA POËT. Dia 15. Netflix. Sèrie d'època italiana, ambientada a finals del segle XIX. Narra la història de la primera dona advocada a Itàlia, quan les dones encara no eren bé vistes com a lletrades. La protagonista també resol assassinats.

LA PRIMERA VEZ. Dia 15. Netflix. A la Colòmbia dels anys 70, una misteriosa adolescent arriba a un col·legi en el qual només hi havia nois.

HORARIO ESTELAR. Dia 15. Disney+. Sèrie mexicana protagonitzada per l'espanyol Óscar Jaenada. El periodista més famós de Mèxic utilitza els seus propis mètodes per a ocultar la veritat del crim que va cometre.

LA FAMÍLIA UPSHAW. Dia 16. Netflix. Temporada 3. Les peripècies de la família Upshaw, encapçalada per Bernie (Mike Epps), un mecànic negre de classe treballadora d'Indianapolis.

EL REY. Dia 16. AMC+. 'Thriller' carcerari italià ambientat a San Michele, presó fronterera en la qual el director Bruno Testori (Lucca Zingaretti, ‘El comissari Montalbano’) aplica la seva personal idea de la justícia: dins d'aquests murs les lleis de l'Estat deixen d'existir i ell és la llei.

AGRETTSUKO. Dia 16. Netflix. Temporada 5 (última). Animació. Haida deixa la feina, el fan fora del seu apartament —propietat dels seus pares— i viurà en un cibercafé.

STAR TREK: PICARD. Dia 17. Amazon Prime Vídeo. Vadic (Amanda Plummer), la misteriosa capitana alienígena de la nau de guerra 'Shrike', ha fixat el seu objectiu en Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) i els seus vells companys de tripulació del seu temps en la 'Enterprise'.

CARNIVAL ROW. Dia 17. Amazon Prime Vídeo. Temporada 2 (última). L'exinspector Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) investiga una sèrie d'espantosos assassinats que aviven la tensió social. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) i el Corb Negre planegen venjar-se de la injusta opressió infligida pels líders humans de Burgo.

POBRE DIABLO. Dia 17. HBO Max. Sèrie d'animació per a adults de vuit episodis de 20 minuts creada i escrita per Miguel Esteban, Joaquín Reyes i Ernesto Sevilla. Stan, és un xaval normal i corrent excepte pel fet que és l'Anticrist. A més, acaba de complir 665 mesos. Queda un mes perquè es compleixi la profecia i hagi de complir amb el seu destí: sumir a la humanitat en l'horror i el caos, i portar l'armagedón. Però ell té més interès a cantar i ballar en un musical de Broadway.

DIVISIÓN PALERMO. Dia 17. Netflix. Comèdia sobre una guàrdia urbana inclusiva ideada com a operació de màrqueting per a millorar la imatge de les forces de seguretat. Mentre tots intenten entendre quina funció compleix, els seus agents s'enfronten sense voler-ho amb una estranya banda criminal.

ATRACADORES: LA SÈRIE. Dia 17. Netflix. Per a protegir la seva família d'un narco, un lladre i la seva banda es veuen immersos en una guerra territorial.

LA CHICA Y EL COSMONAUTA. Dia 17. Netflix. El retorn d'un cosmonauta que portava 30 anys desaparegut reaviva un vell amor.

MARC MÁRQUEZ: ALL IN. Dia 20. Amazon Prime Vídeo. Docuserie sobre el pilot de motos català.

TRÍADA. Dia 22. Netflix. Telenovel·la mexicana protagonitzada per una policia que descobreix que té dues germanes idèntiques. Es proposa destapar la veritat sobre el seu passat.

OUTER BANKS. Dia 23. Netflix. Temporada 3. Després de perdre l'or i fugir dels Outer Banks, els Pogues recalen en la riba d'una illa deserta que a primera vista sembla una llar idíl·lica. Però les coses no triguen a torçar-se per a John B., Sarah, Kiara, Pope, J. J. i Cleo.

LAS BRUJAS DE MAYFAIR, DE ANNE RICE. Dia 23. AMC+. Basada en la trilogia supervendes d'Anne Rice, segueix Rowan Mayfair, una jove i intuïtiva neurocirujana (Alexandra Daddario, ‘The White Lotus’) que descobreix que és l'hereva d'una família de bruixes. Mentre lídia amb els seus nous poders, haurà d'enfrontar-se a una presència sinistra que ha perseguit el seu clan durant generacions.

LIAISON. Dia 24. Apple+. 'Thriller' de sis episodis protagonitzat per Vincent Cassel ('Cigne negre') i Eva Green ('Penny Dreadful'), la primera sèrie original d'Apple en francès i anglès. Les trames d'espionatge i les intrigues polítiques s'entrellacen amb una història d'amor i passions.

EUGENE LEVY, EL ANTIVIAJERO. Dia 24. Docuserie de viatges presentada i produïda pel còmic guanyador del premi Emmy Eugene Levy ('Schitt's Creek').

THE BLACKLIST. Dia 27. Movistar Plus+. Temporada 10. Wujing, un dels primers i més esmunyedissos criminals que va ajudar a capturar Reddington (James Spader), coneix la veritat i es proposa donar amb ell per a liquidar-ho. Compta amb una nova llista negra de criminals que estaran encantats de col·laborar amb ell per a acabar amb l'home que els va ficar entre reixes.

WE ARE LADY PARTS. Dia 28. Filmin. Segueix a una banda de punk londinenca composta per un grup d'adolescents musulmanes, anomenada Lady Parts, a la recerca d'una guitarrista que trenqui motlles.