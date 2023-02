Pugen Jordi Évole i els Estopa a un Ford Scort en un viatge enlloc pels Monegros. I pel camí conversen sobre la vida: els fills, els pares, l’amor fratern, la mort... Títol de la «pel·lícula»? Jordi, David y Jose. Sense més descripcions ni artificis. Precisament el que es pretenia en ajuntar aquests tres cèlebres veïns de Cornellà en una mena de road movie a l’espanyola, on els germans, i també el periodista, protagonitzen un nu gairebé integral. L’invent de l’equip de Producciones del Barrio es podrà veure al primer programa de temporada de Lo de Évole, aquesta nit a les 21.30 h a La Sexta.

«Tenia ganes d’entrevistar-los i no se m’acudia com. I el meu equip em va sorprendre amb aquesta road movie que és una lloa a l’amistat. Una de les millors propostes que m’han fet mai», assegura el periodista. «No són converses sobre allò diví i allò humà, sinó la típica entre uns amics, però gravant-la», adverteix sobre el que podria ser un dels seus millors programes, encara que en no tenir un guió ni entrevista no sembli un programa, i una de les brillants actuacions dels Estopa, malgrat que no actuen, perquè es mostren tal qual.

«Ens sorpreníem d’haver explicat el que hem explicat», assegura el «del mig dels Estopa». «A un periodista no li ho hauria explicat perquè és una cosa molt meva». Al que David Muñoz, el més gran del duo, afegeix: «Estava segur que el programa tindria un bon guió i unes bones preguntes. Però no n’hi havia. Parlàvem. Som tres amics que surten per desintoxicar-se de la vida». «Estem acostumats que en Jordi faci entrevistes i, de vegades, alguna pregunta impertinent, però aquí les preguntes les fèiem nosaltres», postil·la Jose Muñoz.

La vinculació de Jordi Évole (48) amb David (47) i Jose (44) ve de lluny. De Cornellà. Tot i que no es van conèixer a la infància, ni van anar junts a l’institut. I això que vivien a 300 metres. «Hem crescut amb una banda sonora semblant», diu David.