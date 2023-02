Filmin estrena avui en exclusiva a Espanya, la sèrie britànica The Curse. Es tracta de la nova comèdia negra creada i protagonitzada pel popular trio de la sitcom guanyadora del BAFTA People Just Do Nothing: Allan Mustafa, Steve Stamp i Hugo Chegwin. The Curse és una història de ficció lliurement inspirada en un infame robatori que va tenir lloc el 1983, quan sis amics van assaltar un magatzem de Brinks Mat proper a l’aeroport de Heathrow (Londres). Els maldestres col·legues, que esperaven sortir amb unes 50.000 lliures en metàl·lic, es van trobar per accident amb set mil lingots d’or valorats en desenes de milions de lliures.