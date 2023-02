El talent musical de TV3 Eufòria ja prepara la segona edició, que començarà el divendres 23 de febrer i seguirà el 2 de març (22.45 h) amb els programes especials del tram final de càsting per conèixer a els 16 nous concursants d’entre els 25 finalistes escollits entre els 2.300 que s’han presentat, gairebé el doble que l’any passat. Les gales es començaran a emetre el divendres 10 de març (22.05) i s’oferiran en directe.

L’actriu i presentadora Marta Torné i el cantant Miki Núñez repeteixen com a mestres de cerimònies, però hi haurà canvis al jurat. Però a la taula del jurat sí que hi haurà canvis: tornaran a ser membres els cantants Elena Gadel i Lildami, però aquesta vegada ja no hi serà Marc Clotet. Al seu lloc hi haurà una altra persona la identitat de la qual serà una incògnita fins al mateix dia de l’estrena.

A l’equip dels coaches també hi haurà dos nous fitxatges: l’actriu Paula Malia, que substitueix Carol Rovira, i la cantant, compositora i pianista Clara Luna. Daniel Anglès repetirà com a director artístic, de manera que s’encarregarà del disseny de les actuacions