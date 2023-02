final de l’onzena edició. La conversa que l’economista Santiago Niño Becerra va mantenir amb la periodista Teia Bastons, titulada «Com sobreviure (o no) a la crisi econòmica», va tancar ahir l’onzena edició de la Setmana dels Rahola, organitzada pel Col·legi de Periodistes i la Diputació, a falta del lliurament, dimarts a l’Auditori, dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. L’economista va parlar d’economia domèstica i d’altes finances, intentant enllaçar els dos conceptes per explicar com s’interrelacionen.