Filmin suma avui al seu catàleg la sèrie We Are Lady Parts, una comèdia de producció britànica, creada i dirigida per Nida Manzoor (Doctor Who) i guanyadora de tres BAFTA, que segueix la història d’un grup de joves musulmanes que formen una banda de punk feminista a Londres.

Formada per 6 episodis de 30 minuts, la ficció, que narra els divertits alts i baixos i aventures del grup a la capital, destaca per la veritable representació de la diversitat: el repartiment principal està format íntegrament per actrius musulmanes o d’ascendència musulmana i racialitzades.

We are Lady Parts està lliurement inspirada en les vivències de la seva creadora i en els col·lectius dissidents de Londres. «Ha estat una experiència catàrtica, gairebé terapèutica. He plasmat les meves pors i ansietats als personatges» explica Manzoor, segons un comunicat de la plataforma catalana. Amb la música com a eix central, la sèrie explora temes com la identitat cultural i religiosa, la música com a forma d’expressió i la lluita per l’apoderament femení. «La religió és part de les seves identitats com a dones que volen trobar les seves veus i trobar el seu lloc en un món on no se’ls permet ser i expressar-se, especialment com a artistes» afegeix la creadora.