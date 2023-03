Filmin estrena demà Vasil, òpera prima de la directora Avelina Prat. Protagonitzada per l’actor búlgar Ivan Barnev (El padre), els espanyols Karra Elejalde, Alexandra Jiménez i Susi Sánchez i la britànica Sue Flack, la pel·lícula va rebre dues nominacions als premis Feroz en les categories de la millor comèdia i el millor actor. Segons informa la plataforma, Vasil és «una faula contemporània, una història sobre l’amistat i com una persona desconeguda i aparentment estranya pot deixar en nosaltres una petjada indeleble». El guió s’inspira en l’experiència personal de la directora amb el seu pare i un immigrant búlgar que tenia el do de transformar les persones amb qui es relaciona.