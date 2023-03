TVE tanca l’elenc de la seva nova aposta de ficció, «4 estrellas»

Televisió Espanyola última l’arribada de 4 estrellas, la seva nova aposta a l’access prime time després del fugaç i discret pas de Todos contra 1. La cadena pública ha revelat el repartiment d’aquesta comèdia romàntica i familiar, que esdevindrà el nou rival diari d’El hormiguero (Antena 3). Toni Acosta protagonitza la nova sèrie diària de La 1, una coproducció de RTVE i Good Mood, amb producció executiva de Daniel Écija (Estoy vivo, Águila Roja), amb un repartiment en què destaquen Marta Aledo, Dafne Fernández, Ana Gracia, David Lorente, Antonio Molero, Raúl Prieto i la col·laboració especial d’Antonio Resines.

Clara (Toni Acosta) ha tornat al barri on va passar la seva infantesa amb un secret sota el braç... Rita (Ana Gràcia) una mare massa preocupada per les aparences, es desespera amb la notícia. Marta (Dafne Fernández), capritxosa i superficial, li declararà la guerra des del minut u. I Silvia (Marta Aledo), farà tot el possible perquè la situació no acabi amb més tensió. Elles són la nova família Lasierra, les quatre estrelles d’aquesta nova sèrie. Ara hauran de deixar les seves diferències de banda per tirar endavant l’hotel.

La sèrie encara no té data d’estrena, tot i que podria arribar a la graella de La 1 aquest mateix mes.