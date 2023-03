Cosmo celebra el Dia de la Dona amb dues campanyes

Coincidint amb la commemoració, avui, del Dia Internacional de la Dona Treballadora, el canal Cosmo ha preparat dues campanyes que tenen per objectiu sensibilitzar a l’audiència sobre les desigualtats que les dones pateixen encara avui vers els homes i reivindicar el seu paper en la societat moderna.

Per una banda, el canal de pagament ha dut a terme un projecte únic en què 8 prestigioses il·lustradores han creat 8 cartells. Les artistes, reconegudes nacionalment i internacionalment pels seus treballs a The New Yorker, The New York Times, The Washington Post o The Guardian, han creat uns dissenys únics, deixant anar la seva creativitat per visibilitzar aquesta causa i expressar les seves inquietuds. Alícia Vogel, Ana Galvañ, Belén Segarra, Cristina Jiménez, María Gómez, Marina Salazar, Nuria Riaza i Teresa Bellón són les vuit dissenyadores que han elaborat uns treballs que ja es poden visualitzar a través del web de Cosmo, així com a les seves xarxes.

D’altra banda, seguint amb la línia dels darrers anys, Cosmo ha volgut tornar a fer servir la seva posició com a mitjà de comunicació per promoure nous debats en la societat. Enguany, el canal plantejar una pregunta nova: per què les dones es tornen invisibles quan s’acosten als 40?

L’actriu, guionista i còmica Henar Álvarez, les actrius Marta Belenguer i Paula Losada, l’escriptora Espido Freire i la influencer i model Camino Villa han explicat en una sèrie d’entrevistes perquè creuen que les dones desapareixen de l’esfera pública a mida de compleixen anys, com han lluitat elles per fer-se un lloc ocupant aquest espai i generant les seves pròpies oportunitats, i com aquesta situació està canviant per a les noves generacions.

Aquestes entrevistes es podran veure al llarg del dia d’avui al canal i, més tard, quedaran disponibles per al seu visionat a les xarxes socials de Cosmo.

Programació especial

A més de les dues campanyes, el canal Cosmo oferirà al llarg d’avui una programació especial amb sèries i pel·lícules amb accent femení. D’aquesta manera, el canal dedicarà la tarda i la nit al cinema amb l’emissió dels films Retrato de una dama (15.15 h), Las hijas del Reich (17.35h), Ophelia (19.05 h), María, Reina de Escocia (20.45 h) i Joy (22.45 h).

Per completar aquesta programació, el servei a la Carta Cosmo On comptarà en el seu catàleg amb les sèries Perni, The Newsreader, Harlots, Bright Minds, Catalina la Grande, Ártico i Sister Boniface Mysteries. Així mateix, també es podrà veure Flechas, el darrer curtmetratge contra la violència de gènere produït per Cosmo i protagonitzat per l’actriu begurenca Maria Morera.