Filmin incorpora avui al seu catàleg la minisèrie Life After Life, un drama britànic d’època sobre la reencarnació eterna protagonitzat per Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit) i Sian Clifford (Fleabag), i narrat per Lesley Manville. El repartiment també compta amb James McArdle (Mare of Easttown) i Sean Delaney (Killing Eve). Dirigida per John Crowley, que va guanyar dues vegades el BAFTA per Brooklyn i Boy A., la sèrie consta d’un total de 4 episodis de 60 minuts cadascun.

La trama arrenca una nit de 1910, quan Sylvie (Clifford) dona a llum Ursula (McKenzie), però la petita mor escanyada pel seu propi cordó umbilical. Aquella mateixa nit, torna a néixer en una línia temporal alternativa i sobreviu. Així comença una cadena successiva en què mor i reneix una vegada i una altra en diferents iteracions de la seva existència. La sèrie, una adaptació de la novel·la supervendes Una vegada i una altra de l’escriptora Kate Atkinson, està ambientada en una etapa especialment problemàtica de la història del Regne Unit, entre l’era eduardiana (1901-1910) i el Londres bèl·lic de 1940-1941, per la qual cosa Ursula s’enfronta a dues guerres mundials i comprova la insuportable fragilitat de l’existència humana en primera persona.