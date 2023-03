Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de Record de les Víctimes de l’Esclavitud, que se celebra el 25 de març, El documental del canal 33 estrena aquesta nit, a les 23.35 h, Mal de canya. La producció, dirigida per Juan Zapata, segueix la història de María, una mare viuda amb 5 fills i una de les poques dones que treballa als camps de La Central Romana, a República Dominicana, una finca que pertany a la família Fanjul, una de les fortunes més grans d’Amèrica, la qual ha finançat les campanyes presidencials dels EUA, tant de demòcrates com de republicans.

A canvi de la seva feina tallant i plantant canya de sucre, la María té accés a una barraca sense aigua potable, ni electricitat, ni serveis sanitaris bàsics. Com ella, milers d’haitians indocumentats viuen en aquesta situació a les plantacions de canya de sucre de República Dominicana, un dels principals països productors de sucre del món.

A través de la història de la María, així com de la seva filla Martina, que, a diferència de la seva mare, lluita per sortir d’aquesta situació de precarietat, el documental reflexiona sobre com el paisatge i l’arquitectura condicionen la vida de les persones i les atrapa en un lloc amb moltes dificultats per sortir-ne.